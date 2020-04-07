جوارديولا يخطط لخطف مارتينيز قبل برشلونة

يخطط بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي الإنجليزي للتعاقد مع صفقة يريدها نادي برشلونة وهي لاوتارو مارتينيز مهاجم إنتر ميلان الإيطالي المطلوب في كامب نو خلال الميركاتو الصيفي.

وأكدت صحيفة سبورت الاسبانية أن تشيلسي ومانشستر سيتي مستعدان للتقدم بعرض ضخم على طاولة لاوتارو مارتينيز لضمه قبل برشلونة

وأوضحت أن البلوز والسيتي مستعدان لمنح لاوتارو راتبا يبلغ ضعف الراتب الذي يحصل عليه في الإنتر في محاولة واضحة لإبعاده عن مدار برشلونة.