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عُمان تسجل 40 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الثلاثاء 07/أبريل/2020 - 08:46 ص
فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات

سجلت وزارة الصحة في سلطنة عُمان، اليوم الثلاثاء، 40 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد إلى 371 وحالتي وفاة، وفقًا لقناة سكاي نيوز عربية.

 

وتسعى العديد من الدول لإيجاد علاج للفيروس الذي تسبب بوفاة أكثر من 74 ألف شخص حول العالم، وألحق بالاقتصاد العالمي خسائر كبيرة.

 

وتسبب تفشي فيروس كورونا الذي يواصل حصد الأرواح رغم الإجراءات الاحترازية العديدة التي جرى تطبيقها لوقف انتشاره، في رعب عالمي.

 

هذا وحذرت منظمة الصحة العالمية، في وقت سابق، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.

 

كما يذكر أن الصحة العالمية، قد صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالمياً"، في يوم 11 مارس الجاري، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.

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