Advertisements

مانشستر سيتي يهدي برشلونة صفقة ذهبية

الثلاثاء 07/أبريل/2020 - 09:33 ص
مارتينيز
مارتينيز
أحمد عصام
شهدت الساعات الماضية تطورات كبيرة بشأن مفاوضات فريق مانشستر سيتي الإنجليزي للتعاقد مع المهاجم الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز مهاجم فريق إنتر ميلان الإيطالي خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة.

ووفقا لتقارير إسبانية حسب صحيفة ‏ماركا، فإن مانشستر سيتي قرر الانسحاب بشكل نهائي من سباق التعاقد مع اللاعب لاوتارو مارتينيز.

وبعد هذا القرار فقد أصبح اللاعب الأرجنتيني قريب من التعاقد مع فريق برشلونة في الصيف، وذلك بعد الصراع الذي كان بين البارسا والسيتي لضم مهاجم إنتر ميلان.

وأوضحت الصحيفة إلى أن بيب جوارديولا سوف يعتمد على الثنائي سيرجو اجويرو وجابريل جيسوس في الموسم المقبل، ولن يوافق على رحيل أحدهما.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مانشستر سيتي مارتينيز برشلونة الانتر ميلان

أخبار تهمك

طبيب: هذا ما سيحدث مع رئيس وزراء بريطانيا إذا ساءت حالته

منذ ساعة

استشاري قلب يكشف أخطر مرحلة في الإصابة بكورونا

منذ حوالي 11 ساعة

بيان عاجل من الأزهر بشأن مبادرات رفع الآذان

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل.. أول رد من عاشور على أزمته مع الأهلي

منذ حوالي 10 ساعات

الرئاسة تعلق على أزمة كورونا وموعد زوالها

منذ ساعة

بعد وفاته.. تعرف على بداية علاقة ليلى علوي بزوجها السابق منصور الجمال وماذا قال عنها بعد طلاقهما

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. تحذير جديد من الصحة العالمية بشأن طرق انتقال كورونا

منذ حوالي 15 ساعة

بيان عاجل من "الصحة" بشأن وفيات كورونا والمتعافين

منذ حوالي 16 ساعة

توصل لها فريق بحثي.. بشرى سارة من جامعة القاهرة بشأن علاج كورونا

منذ حوالي 19 ساعة

خط سير كورونا في مصر.. مفاجأة عن موعد الذروة

منذ حوالي 21 ساعة

سعد الهلالي يوضح حكم صيام رمضان في ظل انتشار كورونا

منذ 33 دقيقة

عاجل.. وفاة منصور الجمال طليق ليلى علوي بسبب كورونا

منذ حوالي 13 ساعة

هل ينتقل كورونا عن طريق التكييف؟.. طبيب يجيب

منذ ساعة و 7 دقيقة

طبيب يفجر مفاجأة عن ضحايا كورونا بمصر وتخلي أسرهم عن جثثهم

منذ ساعة و 14 دقيقة

منعا للتكدس.. تعديل مواعيد صرف مرتبات أبريل لموظفي الحكومة

منذ 38 دقيقة

توجيهات وتحذيرات جديدة من منظمة الصحة العالمية بشأن كورونا

منذ ساعة و 11 دقيقة

موضوعات متعلقة

بفرمان من جوارديولا.. السيتي يزاحم ريال مدريد وبرشلونة على صفقة كبرى

حرب بين مانشستر سيتي وبرشلونة لخطف نجم إنتر ميلان

مانشستر سيتي يهدد برشلونة

مارتينيز يشعل الصراع بين عملاقي مانشستر.. وبرشلونة في الصورة

كبار إنجلترا يشعلون الصراع مع برشلونة على خليفة لويس سواريز

نجم إنتر ميلان يرفض جميع العروض المقدمة له من أجل برشلونة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
08:33 ص

توجيهات وتحذيرات جديدة من منظمة الصحة العالمية بشأن كورونا

الرئاسة تعلق على أزمة كورونا وموعد زوالها

08:41 ص

بيان عاجل من "الصحة" بشأن وفيات كورونا والمتعافين

06:10 م

طبيب يفجر مفاجأة عن ضحايا كورونا بمصر وتخلي أسرهم عن جثثهم

08:30 ص

عاجل.. تحذير جديد من الصحة العالمية بشأن طرق انتقال كورونا

07:12 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: العطسة الصينية

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف تحسب فوائد القرض والفيزا كارد لو دخلت المبادرة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: ملحمة كورونا.. وقوة مصر