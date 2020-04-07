Advertisements
مانشستر سيتي يهدي برشلونة صفقة ذهبية
الثلاثاء 07/أبريل/2020 - 09:33 ص
أحمد عصام
شهدت الساعات الماضية تطورات كبيرة بشأن مفاوضات فريق مانشستر سيتي الإنجليزي للتعاقد مع المهاجم الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز مهاجم فريق إنتر ميلان الإيطالي خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة.
ووفقا لتقارير إسبانية حسب صحيفة ماركا، فإن مانشستر سيتي قرر الانسحاب بشكل نهائي من سباق التعاقد مع اللاعب لاوتارو مارتينيز.
وبعد هذا القرار فقد أصبح اللاعب الأرجنتيني قريب من التعاقد مع فريق برشلونة في الصيف، وذلك بعد الصراع الذي كان بين البارسا والسيتي لضم مهاجم إنتر ميلان.
وأوضحت الصحيفة إلى أن بيب جوارديولا سوف يعتمد على الثنائي سيرجو اجويرو وجابريل جيسوس في الموسم المقبل، ولن يوافق على رحيل أحدهما.
ووفقا لتقارير إسبانية حسب صحيفة ماركا، فإن مانشستر سيتي قرر الانسحاب بشكل نهائي من سباق التعاقد مع اللاعب لاوتارو مارتينيز.
وبعد هذا القرار فقد أصبح اللاعب الأرجنتيني قريب من التعاقد مع فريق برشلونة في الصيف، وذلك بعد الصراع الذي كان بين البارسا والسيتي لضم مهاجم إنتر ميلان.
وأوضحت الصحيفة إلى أن بيب جوارديولا سوف يعتمد على الثنائي سيرجو اجويرو وجابريل جيسوس في الموسم المقبل، ولن يوافق على رحيل أحدهما.
شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا