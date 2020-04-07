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ليفربول يستهدف التعاقد مع موهبة الدوري الإسباني

الثلاثاء 07/أبريل/2020 - 08:40 ص
توريس
توريس
أحمد عصام
يستهدف مسئولو فريق ليفربول الإنجليزي التعاقد مع نجم وموهبة الدوري الإسباني خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة من أجل تدعيم صفوف الفريق بالموسم الجديد.

وأبدى يورجن كلوب مدرب فريق ليفربول رغبته الشديدة في ضم فيران توريس لاعب نادي فالنسيا والبالغ من العمر 20 عاما بعد الأداء المميز الذي قدمه هذا الموسم.

وأشارت تقارير إسبانية حسب صحيفة ‏سبورت، إن ليفربول عقد محادثات مع فالنسيا حول انتقال محتمل للاعب فيران توريس في الصيف، وسوف تصل تكلفة اللاعب إلى أكثر من 30 مليون يورو.

وينتهي عقد اللاعب مع فالنسيا في صيف موسم2021، ومن غير المحتمل أن يجدد عقده، حيث يتطلع توريس للانتقال إلى خطوة تالية في مسيرته.

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