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ترامب يقدم يد المساعدة لرئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون

الثلاثاء 07/أبريل/2020 - 08:40 ص
بوابة الفجر
ترجمة: منار طارق
أفادت شبكة "سي إن إن"، بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اتصل بأطباء رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون في لندن، لتقديم يد المساعدة بعد دخوله إلى وحدة العناية المركزة يوم الاثنين بسبب فيروس كورونا.

قال ترامب: "أريد أيضًا أن أرسل أفضل تمنياتي إلى صديق جيد جدًا لي وصديق لأمتنا، رئيس الوزراء بوريس جونسون. نشعر بالحزن الشديد لسماع أنه تم نقله إلى العناية المركزة... منذ فترة قصيرة.. لقد كان صديقًا جيدًا حقًا. لقد كان شيئًا مميزًا حقًا.. قوي.. حازم ".

وأوضح ترامب إنه عقد مؤتمرا هاتفيا مع شركات الأدوية حول العلاجات لمرضى الفيروس التاجي في وقت سابق من يوم الاثنين.

وأكد: "لقد حققنا تقدما هائلا في العلاج.. لقد طلبت من اثنتين الشركات الرائدة الاتصال بلندن على الفور." مشيرا الي ان إدارته اتصلت بأطباء جونسون.

وتابع قائلا "لقد اتصلنا بجميع أطباء بوريس، وسنرى ما سيحدث، لكنهم مستعدون للذهاب.. عندما يتم ادخالك للعناية المركزة، يصبح الامر شديدة الخطورة."

وأضاف: "نحن نعمل مع لندن فيما يتعلق بوريس جونسون".

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