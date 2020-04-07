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تعرف علي طقس اليوم بالقاهرة والمحافظات

الثلاثاء 07/أبريل/2020 - 08:43 ص
طقس
طقس
الفجر
توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود طقس اليوم الثلاثاء بالقاهرة، معتدل نهارًا بارد ليلا مع ظهور شبورة مائية صباحًا ويشهد الوجه البحري اعتدال نهارًا بارد ليلًا، وعلى السواحل الشمالية الغربية، طقس لطيف نهارًا بارد ليلًا، وأمطار خفيفة على مناطق متفرقة والرياح معتدلة.

كما توقعوا أن يسود طقس على السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، لطيف نهارًا بارد ليلا والرياح معتدلة، وفي جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، طقس معتدل نهارًا لطيف ليلًا، والرياح نشطة تؤدي لاضطراب في الملاحة البحرية.

بينما توقعوا أن يكون طقس شمال الصعيد، معتدلًأ نهارًا باردًا ليلًا والرياح نشطة، ويشهد جنوب الصعيد حار نهارًا لطيف ليلًا، والرياح معتدلة.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

الصغرى العظمى

القاهرة الصغرى 14 والعظمى 24

شبين الكوم الصغرى 13 والعظمى 24

طنطا الصغرى 13 والعظمى 24

دمنهور الصغرى 13 والعظمى 24

الإسكندرية الصغرى 14 والعظمى 20

بلطيم الصغرى 13 والعظمى 21

مطروح الصغرى 13 والعظمى 18

السلوم الصغرى 12 والعظمى 20

سيوة الصغرى 12 والعظمى 23

بورسعيد الصغرى 14 والعظمى 21

دمياط الصغرى 13 والعظمى 21

الزقازيق الصغرى 14 والعظمى 24

الإسماعيلية الصغرى 13 والعظمى 25

دالسويس الصغرى 14 والعظمى 25

العريش الصغرى 14 والعظمى 22 

رفح الصغرى 13 والعظمى 21

رأس سدر الصغرى 17 والعظمى 28

نخل الصغرى 13 والعظمى 26 

نويبع الصغرى 16 والعظمى 28 

طابا الصغرى 16 والعظمى 28 

كاترين الصغرى 14 والعظمى 27

الطور الصغرى 20 والعظمى 27 

شرم الشيخ الصغرى 23 والعظمى 30

الغردقة الصغرى 22 والعظمى 30

مرسى علم الصغرى 22 والعظمى 30

الفيوم الصغرى 16 والعظمى 25

بنى سويف الصغرى 16 والعظمى 26

المنيا الصغرى 15 والعظمى 27

أسيوط الصغرى 16 والعظمى 28

سوهاج الصغرى 17 والعظمى 30

قنا الصغرى 18 والعظمى 34

الأقصر الصغرى 20 والعظمى 35 

أسوان الصغرى 21 والعظمى 37 

أبوسمبل الصغرى 22 والعظمى 38 

الوادي الجديد الصغرى 19 والعظمى 32

شلاتين الصغرى 19 والعظمى 30

أبو رماد الصغرى 20 والعظمى 30 

حلايب الصغرى 20 والعظمى 29

درجات الحرارة فى رأس حدربة الصغرى 21 والعظمى 28.

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