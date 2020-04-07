في ظل الحظر.. شاهد أبرز الأفلام الرومانسية في عالم بوليوود



وكان أبرز الأفلام التي قدمها الموقع في قائمته، فيلم MUGHAL-E-AZAM، وهو أحد أفلام بوليوود الكلاسيكية بالأبيض والأسود، وطرح عام 1960، وطرحت منه نسخة بالألوان للمرة الأولى عام 2004.



وضمت القائمة أيضا فيلم من كلاسيكيات بوليوود الشهيرة، بعنوان Dilwale Dulhaniya Le Jayenge للنجم الكبير شاه روخ خان.



وكان الفيلم من بطولة النجمة كاجول، والنجم سيمران، ومن إخراج المخرج أديتيا شوبرا، وهو يعد أشهر قصة رومانسية طرحت بسينما بوليوود.



وجاء ضمن القائمة أيضا فيلم للنجمة كارينا كابور بعنوان Jab We Met، الذي شارك في بطولته النجم الكبير شاهد كابور، وهو من إخراج "إمتايز علي".



واختتم الموقع قائمة أفلام بوليوود الرومانسية، بقيلم MASAAN، من بطولة فيكي كوشال، ويشارك في بطولته شيتوا تريباثي، وريشا شادها، وسانجاي ميشرا.



في ظل ساعات الحظر، والعزل المنزلي الذاتي بعد تشفي فيروس كورونا، قام موقع "إنديا توداي" الهندي الناطق بالإنجليزية مجموعة من أبرز الأفلام الرومنسية بتاريخ سينما بوليوود تساعد على قضاء الوقت داخل المنزل.