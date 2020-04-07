تحت شعار "خليك في البيت".. شاهد أبرز أفلام قصص الزواج في بوليوود



ويشارك في بطولته أيضا كل من كالكي كوشيلين، وأديتيا روي كابور، وقال الموقع أنه يمكن مشاهدته عبر منصة "أمازون برايم" الإلكترونية.



ومن بعده جاء بالقائمة فيلم VEERE DI WEDDING، من بطولة كل من النجمة كارينا كابور، وسونام كابور، وساروا باسكار، وشيكا تاسلانيا.



ومن بعده ذكر موقع "إنديا توداي"، فيلم BAND BAAJA BAARAAT، ومن بطولة النجمة أنوشكا شارما ورانفير سينغ، ويمكن مشاهدته أيضا عبر منصة "أمازون برايم".



ثم فيلم 2 STATES، من بطولة النجم أرجون كابور والنجمة عاليا بهات، وذكر "إنديا توداي" أن الفيلم متاح للمشاهدة عبر منصة "هوت ستار" الإلكترونية.



جمع موقع "إنديا توداي"، في قائمة عدد من أبرز الأفلام الموسيقية عن الزواج بعالم سينما بوليوود يمكن مشاهدتها عبر الانترنت لقضاء ساعات الحظر في ما فرض من منع توجال لردع تفشي فيروس كورونا.وبدأ الموقع قائمته بفيلم YEH JAWAANI HAI DEEWANI، من بطولة النجمة الكبيرة ديبيكا بادوكون، والنجم الشاب رانبير كابور.