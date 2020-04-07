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زوجة توم هانكس تغني النشيد الوطني الأمريكي بأول ظهور لها بعد كورونا

الثلاثاء 07/أبريل/2020 - 08:50 ص
بوابة الفجر
أحمد جمال أحمد
عاد كل من النجم توم هانكس وزوجته النجمة ريتا ويلسون للولايات المتحدة الأسبوع الماضي بعد أن اتم الثنائي شفائهما من فيروس كورونا الذي اصيبا به خلال تواجدهما بأستراليا مطلع الشهر الماضي.

ونقلت صحيفة ديلي ميل، مقطع فيديو شهد أول ظهور لريتا ويلسون عقب عودتها للولايات المتحدة ظهرت خلاله تغني النشيد الوطني الأمريكي.

وأوضحت الصحيفة أن غناء ريتا للنشيد، كان لأجل افتتاح فاعلية عبر الانترنت تتعلق بسباقات ناس كار الأمريكي الشهيرة.

وكان تواجد الثنائي ريتا وتوم هانكس بأستراليا، لتصوير هانكس لمشاهد فيلمه الجديد الذي تدور أحداثه حول قصة حياة النجم الراحل إلفيس بريسلي.

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