ليدي جاجا تطرح ملصق دعائي لألبومها الجديد مستوحي من كورونا



ونقلت صحيفة ديلي ميل، البوستر الخاص بالألبوم، والذي ظهرت به ليدي جاجا متوسطة لدائرة، مستوحاة من مظهر فيروس كورونا.



واختارت جاجا إطلالة مستوحاة من إطلالات عصابات نهاية العالم التي تظهر بأفلام بوليوود مثل فيلم mad max للنجم توم هاردي.



وقالت الصحيفة أن الملصق الدعائي من تصوير المصور الفوتوغرافي، Norbert Schoerne، وستظهر جاجا بإطلالة مشابهة في فيديو كليب ضمن أغاني الألبوم.



نشرت النجمة الكبيرة ليدي جاجا بوستر دعائي جديد لألبومها المرتقب الذي لم تكشف عن عنوانه حتى الآن عبر صفحتها الرسمية على موقع أنستجرام.