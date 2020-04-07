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سويسرا تسجل 552 حالة جديدة في يوم واحد

الثلاثاء 07/أبريل/2020 - 08:52 ص
بوابة الفجر
ترجمة: منار طارق
تستمر حالات الإصابة بالفيروس التاجي في الارتفاع في سويسرا، حيث تم تحديد 552 إصابة جديدة أمس، وفقا لما اوردته شبكة "سي إن إن".

يعد هذا انخفاض في الحالات الجديدة من يوم الأحد، عندما تم تسجيل 822 إصابة.

بلغ إجمالي الحالات الوطنية 21652 حالة على الأقل، بحسب المكتب الفيدرالي السويسري للصحة العامة. ويبلغ عدد القتلى 584.

وقال المكتب إن عدد سكان سويسرا يبلغ 8.5 مليون نسمة، مما يعني أن هناك حوالي 252 حالة لكل 100 الف من السكان.

وقال المكتب في بيان "سويسرا لديها واحدة من أعلى الحوادث (للفرد) في أوروبا."

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