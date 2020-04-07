كيم كارداشيان تنشر لقطات لها من جلسة تصوير جديدة



ونقلت صحيفة ديلي ميل، اللقطات التي كانت ستستغلها كيم للترويج لماركتها من الملابس SKIMS، التي أغلقت حاليا كافة المتاجر الخاصة بها بسبب فيروس كورونا.



وسبق أن أعلنت كيم كارداشيان تخصيصا مصانع مستحضرات التجميل الخاصة بها، لأبحاث اكتشاف علاج لفيروس كورونا.



كما سبق وأعلنت تقدمها بتبرعات بقيمة 2 مليون دولار، باسمها وباسم شركتها لدعم الأجهزة الطبية في مواجهة تفشي الفيروس.



قامت نجمة تليفزيون الواقع كيم كارداشيان بنشر مجموعة من اللقطات من جلسة تصوير لها، كان من المفترض أن تكون أحدث جلسة تصوير تنشرها للترويج لماركتها الخاصة من الملابس.