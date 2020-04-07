خالد النبوي يروي كواليس تصوير مسلسل ممالك النار

قال الفنان خالد النبوي ، إنه يجب على الممثل حال الذهاب للتدريب على المشاهد؛ أن يكون جسده جاهزًا للتدريب، موضحًا: "عند عودتي من التدريب إلى الأوتيل؛ كنت أقوم بالتدريب مرة أخرى".





وأضاف خالد النبوي خلال حواره في برنامج صاحبة السعادة، التي تقدمه الفنانة إسعاد يونس، والمذاع على قناة دي إم سي، أن التدريبات التي أقوم بها مثل السباحة والجري ولعب الجيم هذه التدريبات تساعد على تمثيل المشهد.





وأوضح خالد النبوي : "أنني من تلقاء نفسي أقوم بلعب التنس والاسكواش وكرة القدم دون أن يطلب مني ذلك أحد من المخرجين".





وأشار خالد النبوي إلى أن كل شخصية يتم تمثيلها، تملي قانونها وعاداتها وسلوكياتها عليه.



