ريهانا تعيد إحياء موضة box braids في جلسة تصوير



ونقلت صحيفة ديلي ميل، لقطات جلسة التصوير الجديدة لريهانا، والتي كانت بمناسبة ترويجها لماركة نظارات شمس جديدة باسم fenty، وكانت من عدة لقطات نشرتها على حسابها الرسمي على موقع انستجرام.



وظهرت ريهانا في جلسة التصوير الجديدة بإطلالة من تصميمات ماركة أزياء Fente، كانت عبارة عن معطف من الجلد الطبيعي يحمل توقيعها الشخصي وصنع لها خصيصا.



يذكر أن ريهانا سبق وأعلنت عن تقدمها بتبرعات لدعم مدينة نيويورك في مواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد، وجه لأجلها حاكم الولاية الشكر لريهانا عبر صفحته الرسمية على تويتر.



نشرت النجمة ريهانا لقطات لها من جلسة تصوير جديدة، اعادت بها احياء موضة مطربي الراب مطلع الالفينيات والتي عرفت باسم box braids.