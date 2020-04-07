بسبب العزل الذاتي..كيندال جينر وهايلي بالدوين تتواصلان بالـ Video Call



ونقلت صحيفة ديلي ميل، لقطات من محادثة فيديو تشاركتها نجمتي عالم الموضة، وشارك بها المغني الكندي الشاب جاستن بيبر، زوج عارضة الأزياء هايلي بالدوين.



وضمن مجريات الحديث بين كيندال وهايلي، اعترفت كيندال أنها لم تكن لتتوقع أن تتحول العلاقة العاطفية بين جاستن وهايلي لزواج رسمي.



غير ذلك، قالت كيندال أنها سعيدة لأجلهم، وتتمنى لهم حياة سعيدة، كونها من معجبي ما يقدمه جاستن من موسيقى مميزة منذ بداية ظهوره بهوليوود.



بسبب فرض حظر التجوال بالعديد من الولايات الأمريكية، لجأت عارضة الأزياء الشابة كيندال جينر للتواصل مع صديقتها المقربة هايلي بالدوين عبر تقنية الفيديو كول.