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كيف تفاعل قادة العالم مع دخول بوريس جونسون العناية المركزة

الثلاثاء 07/أبريل/2020 - 09:03 ص
بوابة الفجر
ترجمة: منار طارق
أفادت شبكة "سي إن إن" بأنه مع دخول رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إلى العناية المركزة في المستشفى متأثرا باصابته بفيروس كورونا، ارسل قادة العالم تمنياتهم له بالشفاء عبر الإنترنت.

فقد أوضح مكتب جونسون إن نتائج الاختبار كانت إيجابية في 27 مارس، لكن استمرت أعراضه واستفحلت منذ ذلك الحين.

وأعرب رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي عبر تويترعن دعمه لـ "صديقي العزيز بوريس جونسون"، موضحا "إن شعب اليابان يقف مع الشعب البريطاني في هذا الوقت العصيب".

كما قال الرئيس دونالد ترامب إنه "متفائل وواثق" بأن جونسون سوف يتعافى من الفيروس. واضاف "أريد أن أعبر عن أمنيات أمتنا الطيبة لرئيس الوزراء بوريس جونسون وهو يخوض معركته الشخصية مع الفيروس.. كل الأمريكيين يصلون من أجله، إنه صديق لي، إنه رجل عظيم وقائد عظيم".

وفي الوقت نفسه، اعرب رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، عبر تويتر، عن تمنياته الطيبة لجونسون. وقال "اصمد هناك، رئيس الوزراء بوريس جونسون! آمل أن أراك خارج المستشفى وبصحة جيدة قريبًا جدًا".

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