كوريا الجنوبية تسجل أقل من 50 حالة جديدة لليوم الثاني على التوالي

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سجلت كوريا الجنوبية 47 إصابة جديدة بالفيروس التاجي يوم أمس - وهو اليوم الثاني على التوالي الذي تشهد فيه البلاد أقل من 50 حالة إصابة جديدة، وفقا لما اوردته شبكة "سي ان ان".



ومن بين الحالات الجديدة، هناك 13 من مركز الانتشار الوطني في دايجو، و10 من مقاطعة جيونج جي، وأربع من سيول، والباقي من أجزاء أخرى من البلاد.



وقد سجلت البلاد الآن 10331 حالة و192 حالة وفاة، وفقًا لجامعة جونز هوبكنز.



لا يعكس هذا المجموع عدد الحالات النشطة، بل عدد جميع الإصابات منذ بدء تفشي المرض. تعافى مجموعه من 6694 مريضًا، وفقًا للمراكز الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها.



وعلي صعيد اخر، تستمر حالات الإصابة بالفيروس التاجي في الارتفاع في سويسرا، حيث تم تحديد 552 إصابة جديدة أمس، وفقا لما اوردته شبكة "سي ان ان".



يعد هذا انخفاض في الحالات الجديدة من يوم الأحد، عندما تم تسجيل 822 اصابة.



بلغ إجمالي الحالات الوطنية 21652 حالة على الأقل، بحسب المكتب الفيدرالي السويسري للصحة العامة. ويبلغ عدد القتلى 584.



وقال المكتب إن عدد سكان سويسرا يبلغ 8.5 مليون نسمة، مما يعني أن هناك حوالي 252 حالة لكل 100 الف من السكان.



وقال المكتب في بيان "سويسرا لديها واحدة من أعلى الحوادث (للفرد) في أوروبا."

