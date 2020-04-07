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بول بوجبا يخطط لفسخ عقده للعب لريال مدريد

الثلاثاء 07/أبريل/2020 - 09:11 ص
بول بوجبا
بول بوجبا
وكالات

يمكن للفرنسي بول بوجبا نجم مانشستر يونايتد الإنجليزي فسخ عقده مع فريقه من جانب واحد من أجل الانتقال إلى ريال مدريد الإسباني خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

 

كشفت صحيفة "ليكيب" الفرنسية عن أن بوجبا بإمكانه فسخ عقده بنهاية الموسم الجاري من طرف واحد، وفقًا للمادة 17 من لوائح النظام الأساسي لنقل اللاعبين بالاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، والتي تمنح اللاعبين حق إنهاء عقودهم طالما مر عليها 3 سنوات قبل إتمام 27 عامًا.

 

ووقع بوجبا عقده مع مانشستر يونايتد عام 2016، وبالتالي يمكنه فسخه والرحيل بالصيف المقبل، مع تعويض مانشستر يونايتد وفقًا لبعض المعايير، مثل السنوات المتبقية في عقد اللاعب، والراتب الذي كان يتقاضاه.

 

وأشار التقرير إلى أن التعويض سيكون أقل من الرقم الذي طلبه مانشستر يونايتد لبيع بوجبا (100 مليون يورو)، وسيتراوح ما بين 50 إلى 60 مليون يورو.

 

وإذا قرر بوجبا ذلك، سيكون ريال مدريد أول المتقدمين لضم اللاعب، من أجل إرضاء مدربه زين الدين زيدان الذي طلب التعاقد معه منذ فترة.

 

 

 

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