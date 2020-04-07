إطلاق سراح أمين صندوق الفاتيكان السابق جورج بيل من السجن

برأت المحكمة العليا في أستراليا، اليوم الثلاثاء، أمين صندوق الفاتيكان السابق، جورج بيل، من الاعتداء الجنسي على اثنين من الشباب في تسعينات القرن الماضي، وإطلاق سراح الكاردينال البالغ من العمر 78 عامًا بعد 404 يومًا في السجن.





أمرت المحكمة العليا بإلغاء أحكام الإدانة الصادرة عن "بيل" وإصدار الأحكام بالبراءة في مكانها، منهية بذلك القضية الأكثر شهرة من الانتهاكات الجنسية المزعومة التي هزت الكنيسة الكاثوليكية الرومانية، كما أوردت وكالة "رويترز".





اتفق قضاة المحكمة العليا السبعة بالإجماع على أن هيئة المحلفين في محاكمة الكاردينال "كان عليها أن تشكك" في إدانته. لا يمكن إعادة محاكمة "بيل"، الذي حافظ على براءته طوال إجراءات المحكمة الطويلة، بناء على اتهامات.





وقال "بيل"، في بيان قبل فترة وجيزة من إبعاده عن سجن بارون ذي الإجراءات الأمنية القصوى بالقرب من ملبورن: "لا أملك أي سوء نية تجاه متهميني، ولا أريد أن تضيف تبرئتي إلى الأذى والمرارة اللذين يشعر بهما الكثيرون، بالتأكيد هناك أذى ومرارة كافية".





لم يكن لدى الفاتيكان تعليق فوري على حكم يأتي في منتصف الأسبوع المقدس، الفترة التي سبقت عيد الفصح، وهو أهم يوم في التقويم المسيحي.





وقال البابا فرانسيس، الذي عين "بيل" لإصلاح الأمور المالية الضخمة للفاتيكان في عام 2014، في السابق إنه سيعلق فقط بعد استنفاد جميع سبل الاستئناف.





وقالت شبكة الناجين من الذين أساء إليهم الكهنة (SNAP) أنها "فزع ومحزن" من النتيجة.





وقالت SNAP Australia، في بيان: "هذا حكم مخيّب للآمال لا يؤدي إلا إلى تفاقم شعور الناجين من عدم الثقة".





ظل "بيل"، وهو شخصية استقطابية في أستراليا بسبب آرائه المحافظة، كاردينالًا لكنه فقد دور أمين صندوقه العام الماضي عندما أصبح أعلى مسؤول كاثوليكي في العالم يسجن بسبب جرائم جنسية ضد الأطفال.



