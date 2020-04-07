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مسؤول بريطاني يكشف أخر تطورات الحالة الصحية لرئيس الوزراء

الثلاثاء 07/أبريل/2020 - 09:35 ص
جونسون
جونسون
وكالات

أكد مسؤول بريطاني، اليوم الثلاثاء، أن رئيس الوزراء بوريس جونسون ليس تحت جهاز التنفس الصناعي، مشيرًا إلى أن دومنيك راب وزير الخارجية هو الذي يقود البلاد الان في ظل مرض جونسون، حسبما ذكرت قناة سكاي نيوز عربية.

 

وقد نُقل رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، مساء أمس الاثنين، إلى العناية المركزة، بعد تدهور حالته الصحية، على خلفية إصابته بفيروس كورونا.

 

وبحسب وسائل إعلام بريطانية، تدهورت حالة جونسون الصحية، وذلك بعد 10 أيام من إصابته بالفيروس المميت.

 

وأشار متحدث باسم مكتب جونسون، إلى أن الأخير يعاني من نوبة سعال وارتفاع في الحرارة، بينما يبقى تحت عناية مركزة في مستشفى ساينت توماس في لندن.

 

وقالت صحيفة "تايمز" البريطانية إن جونسون عانى من مشاكل في التنفس، وتم استخدام التنفس الصناعي.

 

وأعلنت الحكومة البريطانية، أن جونسون دخل المستشفى لإجراء فحوصات طبية على خلفية إصابته بفيروس كورونا، موضحة أنه "تم نقل جونسون للمستشفى نتيجة استمرار معاناته من أعراض فيروس كورونا منذ إصابته قبل 10 أيام".

 

ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

 

وأجبر انتشار الفيروس دولا عديدة على إغلاق حدودها، وتعليق الرحلات الجوية، وفرض حظر التجول، وتعطيل الدراسة، وإلغاء فعاليات عديدة، ومنع التجمعات العامة، وإغلاق المساجد والكنائس.

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