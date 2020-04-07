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صراع إيطالي على نجم برشلونة

الثلاثاء 07/أبريل/2020 - 09:41 ص
ديمبيلي
ديمبيلي
الفجر الرياضي

دخل عثمان ديمبيلي نجم نادي برشلونة الإسباني دائرة اهتمامات ناديي يوفنتوس وإنتر ميلان من أجل ضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية.

 

وذكرت صحيفة "لاجازيتا ديللو سبورت" الإيطالية، فإن يوفنتوس وإنتر ميلان يسعيان للحصول على عثمان ديمبيلي نجم البارسا.

 

ويعاني ديمبيلي من إصابة قوية قد تعرض لها في فبراير الماضي وستبعده حتى منتصف يوليو المقبل على أقل تقدير.

 

وأشار التقرير إلى دخول الناديين في محادثات بالفعل مع برشلونة، لمعرفة موقفه من بيع ديمبلي.

 

وإذا قرر برشلونة التخلص من ديمبلي، ربما يكون إنتر هو الأقرب لضمه، عن طريق صفقة تبادلية ينتقل على إثرها الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز إلى كامب نو.

 

ومن المعروف أن لاوتارو يعد أحد الأهداف الرئيسية لبرشلونة في الصيف المقبل، من أجل تعزيز هجوم الفريق الكتالوني.

 

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