"مايكل جوف" يوضح سبب بقاء رئيس وزراء بريطانيا في العناية المركزة

Advertisements

قال مايكل جوف، مستشار دوقية لانكستر، في مقابلة مع بي بي سي إن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون لا يزال في العناية المركزة منذ حوالي نصف ساعة، موضحا أنه لا يستخدم جهاز التنفس ولكنه يتلقى فقط دعم الأكسجين.



وأضاف جوف: "وبالطبع، فإن أحد أسباب البقاء في العناية المركزة هو التأكد من أنه يمكن تقديم أي دعم يعتبره الفريق الطبي مناسبًا"، مشيرا الي ان جونسون "يتلقى أفضل رعاية" في مستشفى سانت توماس في لندن بعد نقله إلى العناية المركزة يوم الاثنين.



أثناء وجود جونسون في المستشفى، ينوب وزير الخارجية دومينيك راب عن رئيس الوزراء "عند الضرورة".



وتابع جوف قائلا: "رئيس الوزراء لديه فريق حوله يضمن استمرار عمل الحكومة.. يتحمل دومينيك (راب) مسؤوليات رئاسة الاجتماعات المختلفة التي كان من المقرر أن يترأسها رئيس الوزراء، لكننا نعمل جميعًا معًا لتنفيذ الخطة التي وضعها رئيس الوزراء".

