Advertisements

إعصار هارولد يتجه نحو جزيرة فيجي بعد ضرب فانواتو

الثلاثاء 07/أبريل/2020 - 09:42 ص
بوابة الفجر
مـحــمد حســــــــــين
ضرب الإعصار المداري هارولد جزيرة فانواتو في جنوب المحيط الهادئ لليوم الثاني، اليوم الثلاثاء، مما أدى إلى تدمير أسطح المنازل وقطع الاتصالات، وكان يتجه نحو جزيرة فيجي حيث من المتوقع أن يضعف قليلاً.

وصل الإعصار القوي إلى اليابسة يوم الاثنين في مقاطعة صانا، وهي جزيرة تقع شمال عاصمة بورت فانيلا، مع رياح تصل سرعتها إلى 235 كيلومترًا في الساعة (146 ميلًا في الساعة)، مما أدى إلى انقطاع الاتصالات بين عشية وضحاها، وفقًا لتقارير مكاتب الكوارث الحكومية والطقس، حسبما أوردت وكالة "رويترز".

تقع مقاطعة صانا في أكبر جزر فانواتو البالغ عددها 80 جزيرة وهي موطن ثاني أكبر مدينة من حيث عدد السكان، لوجانفيل، حيث يُزعم أن الصور التي تم تداولها على وسائل التواصل الاجتماعي تُظهر المباني التي دمرتها العاصفة.

أفاد تقرير لراديو نيوزيلندا، أن الرياح دمرت أسطح المنازل، وقطعت الأشجار ودمرت مبنى المجلس في لوجانفيل، التي يبلغ عدد سكانها 16000 نسمة.

وقال المكتب الوطني لإدارة الكوارث بفانواتو في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، إنه من المتوقع أن يقوم المسؤولون بمسح المنطقة في وقت لاحق اليوم لتقييم الأضرار.

وقال مكتب الأرصاد الجوية بفانواتو، إنه من المتوقع أن تنخفض العواصف إلى 110 كيلومترات في الساعة (68 ميلا في الساعة) بينما يتتبع النظام الجنوب الشرقي بعيدا عن فانواتو في وقت لاحق اليوم الثلاثاء، ويقترب من جزيرة فيجي.

أصدرت السلطات الفيجية تحذيرًا من الأعاصير المدارية لبعض جزرها الجنوبية.

كما قال مكتب الأرصاد الجوية في فيجي، إنه من المتوقع أن يقطع الإعصار هارولد الجزيرة الرئيسية فيتي ليفو، على بعد حوالي 230 كيلومترًا من مركز النقل الرئيسي في نادي ، حوالي الساعة السادسة صباحًا الأربعاء (1800 بتوقيت جرينتش اليوم الثلاثاء).

كان التنبيه ساريًا على الجزر الواقعة جنوبًا بما في ذلك Lomaiviti ومجموعة Southern Lau. هناك تحذير قوي من الرياح وتحذيرات شديدة من الازدياد في البلاد. كما حذر مكتب الأرصاد الجوية في فيجي من خطر الفيضانات المفاجئة.

أخبار تهمك

عاجل.. أول رد من عاشور على أزمته مع الأهلي

منذ حوالي 10 ساعات

طبيب: هذا ما سيحدث مع رئيس وزراء بريطانيا إذا ساءت حالته

منذ ساعة و 20 دقيقة

منعا للتكدس.. تعديل مواعيد صرف مرتبات أبريل لموظفي الحكومة

منذ أقل من ساعة

طبيب يفجر مفاجأة عن ضحايا كورونا بمصر وتخلي أسرهم عن جثثهم

منذ ساعة و نصف

بيان عاجل من "الصحة" بشأن وفيات كورونا والمتعافين

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. وفاة منصور الجمال طليق ليلى علوي بسبب كورونا

منذ حوالي 14 ساعة

خط سير كورونا في مصر.. مفاجأة عن موعد الذروة

منذ حوالي 21 ساعة

الرئاسة تعلق على أزمة كورونا وموعد زوالها

منذ ساعة و 21 دقيقة

عاجل.. تحذير جديد من الصحة العالمية بشأن طرق انتقال كورونا

منذ حوالي 15 ساعة

توجيهات وتحذيرات جديدة من منظمة الصحة العالمية بشأن كورونا

منذ ساعة و نصف

استشاري قلب يكشف أخطر مرحلة في الإصابة بكورونا

منذ حوالي 12 ساعة

منظمة الصحة العالمية تنشر نصائح جديدة لمصابي كورونا

منذ ساعة و 9 دقيقة

سعد الهلالي يوضح حكم صيام رمضان في ظل انتشار كورونا

منذ أقل من ساعة

مانشستر سيتي يهدي برشلونة صفقة ذهبية

منذ نصف ساعة

توصل لها فريق بحثي.. بشرى سارة من جامعة القاهرة بشأن علاج كورونا

منذ حوالي 20 ساعة

بيان عاجل من الأزهر بشأن مبادرات رفع الآذان

منذ حوالي 19 ساعة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
08:33 ص

توجيهات وتحذيرات جديدة من منظمة الصحة العالمية بشأن كورونا

الرئاسة تعلق على أزمة كورونا وموعد زوالها

08:41 ص

بيان عاجل من "الصحة" بشأن وفيات كورونا والمتعافين

06:10 م

طبيب يفجر مفاجأة عن ضحايا كورونا بمصر وتخلي أسرهم عن جثثهم

08:30 ص

عاجل.. تحذير جديد من الصحة العالمية بشأن طرق انتقال كورونا

07:12 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: العطسة الصينية

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف تحسب فوائد القرض والفيزا كارد لو دخلت المبادرة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: ملحمة كورونا.. وقوة مصر