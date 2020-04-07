إعصار هارولد يتجه نحو جزيرة فيجي بعد ضرب فانواتو

ضرب الإعصار المداري هارولد جزيرة فانواتو في جنوب المحيط الهادئ لليوم الثاني، اليوم الثلاثاء، مما أدى إلى تدمير أسطح المنازل وقطع الاتصالات، وكان يتجه نحو جزيرة فيجي حيث من المتوقع أن يضعف قليلاً.





وصل الإعصار القوي إلى اليابسة يوم الاثنين في مقاطعة صانا، وهي جزيرة تقع شمال عاصمة بورت فانيلا، مع رياح تصل سرعتها إلى 235 كيلومترًا في الساعة (146 ميلًا في الساعة)، مما أدى إلى انقطاع الاتصالات بين عشية وضحاها، وفقًا لتقارير مكاتب الكوارث الحكومية والطقس، حسبما أوردت وكالة "رويترز".





تقع مقاطعة صانا في أكبر جزر فانواتو البالغ عددها 80 جزيرة وهي موطن ثاني أكبر مدينة من حيث عدد السكان، لوجانفيل، حيث يُزعم أن الصور التي تم تداولها على وسائل التواصل الاجتماعي تُظهر المباني التي دمرتها العاصفة.





أفاد تقرير لراديو نيوزيلندا، أن الرياح دمرت أسطح المنازل، وقطعت الأشجار ودمرت مبنى المجلس في لوجانفيل، التي يبلغ عدد سكانها 16000 نسمة.





وقال المكتب الوطني لإدارة الكوارث بفانواتو في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، إنه من المتوقع أن يقوم المسؤولون بمسح المنطقة في وقت لاحق اليوم لتقييم الأضرار.





وقال مكتب الأرصاد الجوية بفانواتو، إنه من المتوقع أن تنخفض العواصف إلى 110 كيلومترات في الساعة (68 ميلا في الساعة) بينما يتتبع النظام الجنوب الشرقي بعيدا عن فانواتو في وقت لاحق اليوم الثلاثاء، ويقترب من جزيرة فيجي.





أصدرت السلطات الفيجية تحذيرًا من الأعاصير المدارية لبعض جزرها الجنوبية.





كما قال مكتب الأرصاد الجوية في فيجي، إنه من المتوقع أن يقطع الإعصار هارولد الجزيرة الرئيسية فيتي ليفو، على بعد حوالي 230 كيلومترًا من مركز النقل الرئيسي في نادي ، حوالي الساعة السادسة صباحًا الأربعاء (1800 بتوقيت جرينتش اليوم الثلاثاء).



