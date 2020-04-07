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نادية الجندي توضح حقيقة خلافها مع نبيلة عبيد (فيديو)

الثلاثاء 07/أبريل/2020 - 09:48 ص
نبيلة عبيد
نبيلة عبيد
كشفت الفنانة القديرة نادية الجندي، عن حقيقة خلافها مع الفنانة نبيلة عبيد خلال كواليس تصوير مسلسلها الجديد "سكر زيادة"، والذي يجمع بينهما، والذي من المقرر أن يُعرض في شهر رمضان المقبل 2020. 

وقالت نادية الجندي في لقاء مع برنامج mbc trending: "مفيش خلافات بيني وبينها خالص، مفيش خالص الكلام ده.. الناس متخيلة حاجة مش مظبوطة، إحنا عيلة واحدة كلنا".  

وأضافت نادية الجندي قائلة: "لو على أحداث المسلسل هيبقى فيه مشاكل جامدة". 

مسلسل "سكر زيادة"، تدور أحداثه في إطار كوميدي، ويشارك في بطولته بجانب الثنائي سميحة أيوب ‏وهالة ‏فاخر،وعدد من الضيوف من بينهم أحمد السقا، أحمد فهمى، هنادي مهني، خالد أنور، سليمان عيد، روجينا، بيومى فؤاد، مصطفى أبو سريع، مايان ‏السيد، ‏بدرية ‏طلبة، تأليف أمين جمال، وإخراج وائل إحسان. 

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