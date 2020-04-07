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الأهلي يخاطب مازيمبي الكونغولي للتعاقد مع مهاجمه

الثلاثاء 07/أبريل/2020 - 09:52 ص
جاكسون موليكا
جاكسون موليكا
محمد الصو
أرسل مسؤولو التعاقدات بالنادي الأهلي، عرضاَ رسميا لنادي مازيمبي الكونغولي لضم مهاجم الفريق الشاب جاكسون موليكا هداف الفريق وهداف بطولة دوري ابطال افريقيا هذا العام.

ويسعى الاهلي لضم المهاجم الشاب بعد إشادة السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي بإمكانياته ومهاراته.

وينتظر الأهلي رد مسئولي مازيمبي علي العرض المقدم منهم لبدأ إجراءات التعاقد مع اللاعب المرتبط بعقد مع ناديه.

جدير بالذكر ان اللاعب يمتلك أيضاَ عرضا من الترجي التونسي وعدد من الفرق الاوروبيه لكنهم لم يرتقوا الي الجديه.

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