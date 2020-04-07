مدير خدمات نقل الدم: ندعو المواطنين للتبرع بالدم تحسبا لأي طارئ

قال الدكتور إيهاب سراج الدين، مدير عام خدمات نقل الدم القومية، إن حركة التبرع بالدم انخفضت الفترة الماضية بسبب حظر التجول وتخوف المواطنين من التوجه للأماكن الطبية بسبب انتشار فيروس كورونا.





وأشار "سراج الدين"، اتصال هاتفي ببرنامج "صباح الورد" المذاع عبر فضائية "ten"، اليوم الثلاثاء، إلى أن نقص الطلب على الدم الفترة الماضية كان السبب وراء حدوث توازن بين الموجود والمطلوب، منوها بأن الوضع حتى الآن مستقر، ولكن هناك تخوف من أي تداعيات قد تحدث مستقبلا.





وأكد مدير عام خدمات نقل الدم القومية، أن سيارات التبرع بالدم يتم تطهيرها مرتين يوميا، والطاقم االطبي يكون مزود بكل وسائل مكافحة العدوى، منوها بأن الدم لا ينقل فيروس كورونا، مضيفا أن نقل العدوى خلال عملية التبرع بالدم مستحيلة.



