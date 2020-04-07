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صبا مبارك: "عم نركض بالحياة نوسخ هالكوكب "

الثلاثاء 07/أبريل/2020 - 10:27 ص
بوابة الفجر
رشا عادل
شاركت الفنانة صبا مبارك، جمهورها بمجموعة صور جديدة لها، على حسابها الشخصي، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وعلقت صبا، على الصور قائلة:"غريبة الحياة بس واضحة وصريحة وبتعطينا علامات احيان بنختار ما نقرأها سنين بنضل عايشين برات حالنا وعم نركض بالحياة وعم بنوسخ هالكوكب عالمهم وعالمش مهم

وأضافت:"و بلحظة بنفكرها مفاجأة، بتذكرنا الحياة انو التفاصيل مش بديهية وانو فش اشي بيتأجل الي ما بتعملو اليوم ممكن ما تقدر تعملو بعدي بدون اي تشاؤم بكرا مش مضمون وازا بكرا كان عتمة بيجوز الي بنحبهم يروحو ويتركوا والأسباب تتعدد
احلامنا بتسيطر عليها الأولويات وحدتنا بتزيد لانو ما تعلمنا نقعد مع حالنا".

وتابعت:"و مع هيك وبنص هالجو الغائم عالانسانية في احساس دافي عم بيقرب الناس من بعض كمان مرة بكل عزلتهم
رجعنا نشتاق ونشكر الله عالنعم البسيطة من الهوا والشمس للأكل الي في غيرنا مش ملاقيه للصحة وكتير اشياء مش قصدي اكون كئيبة ابدا انا متأكده انو رح نتجاوز هالمحنة بإذن الله وبس تخلص نرجع كل فترة ونقعد مع حالنا ونبوس أهلنا ونمشي عالطريق ونشم هوا ونتطلع بعين الناس مش موبايلاتنا لكي لا ننسى".

يذكر أن آخر أعمال صبا مبارك، مسلسل "عبور"، الذي شاركت به رمضان الماضي، وشارك فيه مجموعة من االفنانين منهم الفنان سامر إسماعيل.

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