القمر العملاق.. كل ما تريد معرفته عن الظاهرة التي تزين السماء اليوم

الليلة سيكون العالم على موعد مع ظاهرة تزين السماء بظهور قمر عملاق سيبدو كبيرا عند ارتفاعه وهبوطه، الأمر الذي يترقبه المواطنين من أجل رؤيته الساعات المقبلة.





وقالت الجمعية الفلكية بجدة فى تقرير لها، إن وصف القمر العملاق يطلق على القمر سواء كان في المحاق أو البدر المكتمل عندما تكون المسافة بين مركز القمر ومركز الأرض ضمن 362،146 كيلومتر، والتسمية العلمية هي قمر الحضيض بمعنى وقوع القمر قي أقرب نقطة من الأرض.





وفيما يلي نستعرض أبرز المعلومات عن القمر الذي سيزين السماء الليلة:





- يطلق بعض الخبراء على قمر هذا الشهر اسم "القمر العملاق" ما يعني أنه سيكون واحدًا من أضخم أقمار عام 2020.





- كما يُعرف هذا القمر باسم القمر الوردى ولكن لسوء الحظ لن يظهر أى لون وردى فى الواقع إذ تم اختيار الاسم من قبل القبائل الأمريكية الأصلية المبكرة لأنه كان يمثل الزهور الوردية.





- سيشرق مع غروب الشمس مكتسيًا لونًا ضاربًا في الحمرة أو برتقالي نتيجة للغبار وغيره من العوالق في الغلاف الجوي حول الأرض التي تبعثر الضوء الأبيض المنعكس عن القمر وتتشتت ألوان الطيف الأزرق ويتبقى ألوان الطيف الأحمر ولكن بعد إرتفاعه وابتعادة عن الأفق سيظهر باللون الأبيض الفضي المعتاد.





- يرى عالم الفيزياء الفلكية المتقاعد من وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا" والمصور فريد إسبيناك أن الحدث يُعتبر "قمرا عملاقا" إلا أنه يوجد أخرون يجادلون بأنه ليس كذلك.





- سيكون القمر في أشد درجة من الإكتمال في الساعة 2:33 صباحًا بتوقيت المنطقة الشرقية (ET)، وفقًا لـ"ناسا".





- سيكون على مسافة 356،906 كيلومتر، ثم يتبع ذلك بعد 8 ساعات و27 دقيقة وصوله لحظة الاكتمال ويكون قطع نصف مداره حول الأرض خلال شهر شعبان.





- يعتبر ثالث بدر عملاق من أربعة وهو أكبرها من حيث الحجم الظاهرى والإضاءة هذه السنه 2020 وهو يمثل أيضًا أول قمر بدر خلال فصل الربيع وسيبقى مشاهدًا طوال الليل.



