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وزير الرياضة يوجه باستمرار فتح مراكز الشباب للبريد والتأمينات والمعاشات

الثلاثاء 07/أبريل/2020 - 10:34 ص
وزير الشباب والرياضة أشرف صبحي
وزير الشباب والرياضة أشرف صبحي
يتابع الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، من خلال غرفة العمليات المركزية بالوزارة، تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، في المنشآت الشبابية والرياضية كافة، المنتشرة على مستوى الجمهورية، وتماشيا مع قرارات الحكومة المتخذة في هذا الشأن.

ووجه "صبحي" وكلاء الوزارة ومديري مديريات الشباب والرياضة بمحافظات مصر المختلفة، باستمرار المشاركة المجتمعية لمراكز الشباب والأندية المستضيفة والمتعاونة مع هيئة البريد وهيئة التأمينات والمعاشات في صرف رواتب المواطنين، وذلك منعا للتكدس والازدحام.

ويأتي ذلك في ضوء الدور المجتمعي والخدمي التي تقوم بها وزارة الشباب والرياضة، مع الوزرات والهيئات الحكومية، وضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية لمجابهة فيروس كرونا المستجد.

مراكز الشباب تعلن الحرب على فيروس كورونا

وأعلنت مراكز الشباب، الحرب على فيروس كورونا المستجد، حيث قامت أكبر حملة تعقيم وتطهير لمراكز شباب مصر والقري والتى تنفذها الوزارة فى إطار الاجراءات الاحترازية المتبعة لمجابهة انتشار فيروس كورونا المستجد.

شارك في حملات التعقيم والتطهير، العاملون بالهيئات الشبابية والرياضية ومتطوعون من فرق الكشافة والجوالة بمراكز الشباب وشباب يدير شباب وأعضاء مراكز الشباب، مع الالتزام الكامل بإجراءات الوقاية، وعوامل الأمن والسلامة لفرق العمل، وارتداء قفازات الأيدي والكمامات أثناء عملية التطهير، ومراعاة المسافات بين أعضاء فرق العمل.

وأقيمت حملة التطهير والتعقيم بجميع الهيئات الشبابية والرياضية وكذا دور العبادة المساجد والكنائس، تعتبر الحملة إحدى المبادرات والحملات التي أطلقتها وتنفذها وزارة الشباب والرياضة لمواجهة أزمة فيروس كورونا المستجد

كما تضمنت الحملة، قيام مجموعة من الطلائع في عدد من الميادين والشوارع الرئيسية بمحافظات "القاهرة، الجيزة، القليوبية"، بنشر الملصفات المختلفة وعرض مجموعة من المواد الإعلامية المصورة للتوعية بالوقاية من فيروس كورونا وأسباب انتشار العدوى وطرق مكافحتها.

أشرف صبحي: الوزارة ملتزمة بتطبيق الإجراءات الاحترازية كافة لمواجهة كورونا

وكان أوضح الدكتور أشرف صبحي، أن الوزارة ملتزمة بتطبيق الإجراءات الاحترازية كافة لمواجهة فيروس كورونا، انطلاقا من حرصها على الحفاظ على صحة الشباب والمواطنين.

ولفت إلى التعاون مع مختلف الجهات من أجل توعية المواطنين بالفيروس المستجد وطرق الوقاية منه.

وأكد وزير الشباب والرياضة على الدور المجتمعي لمراكز الشباب وتسخير امكانياتها لخدمة المواطنين بالتعاون مع الجهات المعنية من خلال الاستفادة منها فى خدمات البريد وصرف المعاشات للمواطنين، والمجالات الصحية، وتطهير وتعقيم المناطق المحيطة بها فى ضوء استراتيجية الوزارة الهادفة إلى تحويلها إلى مراكز خدمة مجتمعية.

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