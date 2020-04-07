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تعليم كفر الشيخ: نقبل ما يكتبه الطالب في بحثه ويمنح درجة مقبول

الثلاثاء 07/أبريل/2020 - 10:36 ص
أرشيفية
أرشيفية
عمرو الشامي
أكدت الدكتورة بثينة كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، أنها ستقبل أي بحث يقوم به الطالب مهما كانت بساطته ومهما كان موضوعه من المقرر الدراسي الذي درسه الطالب، مشيرة إلى أن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وجه بنشر فيديوهات وارشادات لتوجيه الطالب لكيفية كتابة البحث، وتم نشرها على موقع المديرية والإدارات التعليمية، وعلى ولي الأمر عدم التوجه لمن يبيعون تلك الأبحاث، ويعود نجله على الاعتماد على نفسه.

ووجهت الدكتورة بثينة كشك، رسالة لأولياء أمور الطلاب بان يتركوا أنجالهم يخوضوا تجربه كتابة الأبحاث دون الاستعانة بمن يستغلون الفرص ويبتزونهم نحن نقبل أي كلمات يكتبها الطالب وسيمنح درجة مقبول نحن نعتبرها تجربة ليتعرف الطالب على كيفية كتابة البحث العلمي ولكن الاعتماد على الغير وشراء الابحاث كأنكم تدفعون أنجالكم للغش وعدم الامانة وعدم الاعتماد على النفس.

وتابعت وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ: نحن في خدمتكم لأي استفسار وهناك معلمون شرفاء يضحون بأوقاتهم من أجل الطلاب دون مقابل ونبث وسائل اعلامية متعددة لتعريف الطالب كيفية كتابة البحث، مؤكدة أن هناك من يطلق على نفسه لفظ دكتور وهو في الحقيقة اشترى تلك الشهادة، ويحملها دون استحقاق، أيرضى ولي الامر أن يكون نجله مثل هؤلاء.

وطالب أولياء الأمور والطلاب بالتواصل مع المعلمين بالمدرسة لتوجيه الطلاب، موضحة أن هناك وسائل متعددة من فيديوهات يتم نشرها على موقع المديرية لترشد الطالب، وتوجهه لكتابة البحث، عودوا أنجالكم على الاعتماد على النفس، فهي فرصة لابد من استغلالها لصالح الطلاب.

يذكر أن، 20 ألف و443طالب وطالبة أدوا امتحانات الصف الأول الثانوي التجريبي في مادة اللغة الإنجليزية، من منازلهم ضمن المحافظات الستة "القاهرة والمنوفية وكفر الشيخ والفيوم والأقصر والبحر الأحمر".

وترأست الدكتورة بثينة كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ غرفة العمليات بالمديرية، بحضور الدكتور سلامه الويشي، المدير العام للتعليم العام،ووائل الحداد، مدير مركز التطوير، وهاني حمدان، مسئول أوفيس 365، وتبين من خلال التواصل مع الطلاب وغرف العمليات الفرعية تحسن دخول الطلاب على المنصات وأداء الطلاب للامتحان.

وقالت وكيل الوزارة: تم حل 60% من المشكلات، وعلينا الإستفادة من الامتحان التجريبي لتفادي السلبيات ونعالجها وهذا هو الهدف من أداء الطلاب للامتحان، لتتحول السلبيات إلى ايجابيات وأنه تم التواصل مع الوزارة بخصوص طلاب الخدمات.

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