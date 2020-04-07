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المؤشر الرئيسي للبورصة يقفز 3.2% مع بداية تعاملات اليوم

الثلاثاء 07/أبريل/2020 - 10:25 ص
البورصة المصرية
البورصة المصرية
نيفين سمير



أخبار البورصة المصرية

إستهلت البورصة المصرية،  تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء ، منتصف جلسات الأسبوع، علي ارتفاع جماعي لكافة المؤشرات ، مدفوعة بمشتريات العرب والأجانب وقفز المؤشر الرئيسي  بنسبة 3.2% متجاوزاً حاجز الـ 9700 نقطة .


وربح رأس المال السوقى للبورصة بنحو 10 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 537.9 مليار جنيه.

مؤشرات البورصة المصرية

وقفزالمؤشر الرئيسي للبورصة المصرية  "إيجى إكس 30" بنسبة 3.27% ليصل عند مستوى 9726.3 نقطة، وصعد مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 1.8% ليصل  عند مستوى 1020.3 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 1.6% ليصل  عند مستوى 1041 نقطة.
 

وأوقفت  البورصة المصرية، أسهم 4 شركات لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة ال5% خلال جلسة اليوم ، وجاءت هذه الشركات كالاتي : الملتقى العربى للاستثمارات، جى بى اوتو، مصر الجديدة للإسكان والتعمير، المجموعة المالية هيرميس القابضة.

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