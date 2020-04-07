المؤشر الرئيسي للبورصة يقفز 3.2% مع بداية تعاملات اليوم













أخبار البورصة المصرية





إستهلت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء ، منتصف جلسات الأسبوع، علي ارتفاع جماعي لكافة المؤشرات ، مدفوعة بمشتريات العرب والأجانب وقفز المؤشر الرئيسي بنسبة 3.2% متجاوزاً حاجز الـ 9700 نقطة .









وربح رأس المال السوقى للبورصة بنحو 10 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 537.9 مليار جنيه.





مؤشرات البورصة المصرية





وقفزالمؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجى إكس 30" بنسبة 3.27% ليصل عند مستوى 9726.3 نقطة، وصعد مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 1.8% ليصل عند مستوى 1020.3 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 1.6% ليصل عند مستوى 1041 نقطة.



