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المؤشر الرئيسي للبورصة يقفز 3.2% مع بداية تعاملات اليوم
الثلاثاء 07/أبريل/2020 - 10:25 ص
نيفين سمير
أخبار البورصة المصرية
إستهلت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء ، منتصف جلسات الأسبوع، علي ارتفاع جماعي لكافة المؤشرات ، مدفوعة بمشتريات العرب والأجانب وقفز المؤشر الرئيسي بنسبة 3.2% متجاوزاً حاجز الـ 9700 نقطة .
وربح رأس المال السوقى للبورصة بنحو 10 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 537.9 مليار جنيه.
مؤشرات البورصة المصرية
وقفزالمؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجى إكس 30" بنسبة 3.27% ليصل عند مستوى 9726.3 نقطة، وصعد مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 1.8% ليصل عند مستوى 1020.3 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 1.6% ليصل عند مستوى 1041 نقطة.
وأوقفت البورصة المصرية، أسهم 4 شركات لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة ال5% خلال جلسة اليوم ، وجاءت هذه الشركات كالاتي : الملتقى العربى للاستثمارات، جى بى اوتو، مصر الجديدة للإسكان والتعمير، المجموعة المالية هيرميس القابضة.
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