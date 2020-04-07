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ريهام عبد الغفور توجه رسالة شكر إلى أطباء مصر

الثلاثاء 07/أبريل/2020 - 10:38 ص
بوابة الفجر
هبة أحمد


وجهت الفنانة ريهام عبد الغفور رسالة شكر لأطباء مصر، لجهودهم الكبيرة في مواجهة فيروس كورونا، وذلك من خلال حسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".


نشرت ريهام عبد الغفور مقطع فيديو لها، قالت فيها :"أنا عاوزة أشكر أطباء مصر على مجهودهم العظيم، وربنا يجعله في ميزان حسناتكم يا رب".


علقت ريهام على الفيديو قائلة:"ربنا يعدي الأيام الصعبة دي علينا جميعًا وتبقى ذكرى بس أكيد هيكون في دروس مستفادة أهمها هي الامتنان لجميع النعم اللي الواحد كان بينسي يحمد ربنا عليها وأولهم الصحة، شكر خاص حقيقي لدكاترة مصر العظماء ربنا يقدركم ويجعلوا فى ميزان حسناتكم"


وفي سياق آخر، يشار أن آخر أعمال الفنانة ريهام عبد الغفور مسلسل"زي الشمس"الذي تم عرضه في السباق الرمضاني الماضي، وهو من ﺇﺧﺮاﺝ سامح عبدالعزيز،ﺗﺄﻟﻴﻒ مريم نعوم بطولة دينا الشربيني،أحمد صلاح السعدني،سوسن بدر،أحمد داوود.


والجدير بالذكر أن ريهام عبد الغفور تنتظر حاليًا عرض فيلمها الجديد "صاحب المقام، وهو منﺇﺧﺮاﺝ محمد جمال العدل،ﺗﺄﻟﻴﻒ إبراهيم عيسى، بطولة يسرا،آسر ياسين، صلاح عبدالله،بيومي فؤاد،نسرين آمين،محمود عبدالمغني.

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