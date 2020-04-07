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رزان مغربي تروج لبرنامج "اغلب السقا"

الثلاثاء 07/أبريل/2020 - 10:38 ص
بوابة الفجر
رشا عادل
روجت الفنانة رزان مغربي، لبرنامجها الجديد الذي يحمل اسم "إغلب السقا" وويشاركها تقديمه الفنان أحمد السقا وتستضيف خلاله مجموعة من نجوم الفن، ومن المقرر عرض البرنامج في الموسم الرمضاني القادم.

وشاركت رزان، جمهورها بصورة جديدة لها من البرنامج، على حسابها الشخصي، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وعلقت مغربي، على الصورة قائلة:"رمضان كريم حنكون مع بعض على كل قنوات MBC مع برنامج اغلب السقا تحدي الخير مع احلى راجل في العالم والنجوم وانا واكيد انتو احلى جمهور واصحاب بالعالم".

ولاقت الصورة تفاعلًا كبيرًا لدى جمهور الفنانة اللبنانية، فنهالت التعليقات عليها، فكتب الفنانة ريم البارودي "بالنجاح والتوفيق يا حبيبتي الف مليون مبروك" وأضاف الفنان محمد عز"مبروك".

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