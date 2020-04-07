ريهام سعيد عن أزمتها مع ريم البارودي: "مش هرد وهلتزم الصمت"

Advertisements

"ريهام سعيد عن مشكلتها مع ريم البارودي "أنا هحترم قرار نقابة المهن التمثيلية ومش هرد وهلتزم الصمت"





نشرت الإعلامية ريهام سعيد صورة لنقيب المهن التمثيلية الدكتور أشرف ذكي لتعبر بذلك عن إحترامها لة وللنقتبة وأنها ستلتزم الصمت في مشكلتها مع ريم البارودي" وذلك عبر صفحتها الشخصية في موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام"





وعلقت "ريهام" علي الصورة قائلة"

نظرًا لما تمر به البلاد من ظروف يجعلنا نحتاج إلى أن ن نتكاتف للخروج من الأزمه للحفاظ علي سلامة وطنا الحبيب مصر و سلامه المصريين و التكاتف مع حكومتنا التي تقوم بمجهود رائع يشهده العالم و قد خرجت زميلة لي تسب و تسيء لي و قد تدخلت نقابة المهن التمثيلية و طلبت مني عدم الرد علي اي إساءه أخرى او التحدث في هذا الأمر او اتخاذ اي اجراء و احتراما مني لنقابتي و نقيبي الدكتور اشرف زكي التزمت الصمت و لن أتحدث في هذا الأمر مره أخرى و أناشيد الجميع بإغلاق الموضوع تمامًا و أرجو من جمهوري عدم ذكر هذا الموضوع و التعليق عليه او الإساءة لزميلتي . نحن في أيام مباركة أرجو الدعاء لكل مريض بالشفاء بإذن الله و الدعاء لبلدنا الحبيبة مصر .





يشار إلي أنة حدثت مشاجرة بين الإعلامية ريهام سعيد وبين الفنانة ريم البارودي وذلك بسبب تسريب مقاطع صوتية "لريم" تسب فيها ريهام سعيد.





يذكر أن الإعلامية ريهام سعيد قد تم وقفها عن العمل وذلك بسبب أنها أسائت وتحدثت عن مرضي السمنة بطريقة غير مهذبة مما عرضها للهجوم من متابعيها ومن بعض الفنانين "

