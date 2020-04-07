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تباين بمؤشرات بورصة الكويت خلال التعاملات الصباحية

الثلاثاء 07/أبريل/2020 - 10:39 ص
بورصة الكويت
بورصة الكويت
نيفين سمير


بورصة الكويت 

إستهلت بورصة الكويت تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، علي تباين بأداء المؤشرات إذ ارتفع مؤشرا السوق العام والأول، فيما تراجع مؤشرا السوق الرئيسى ورئيسى 50، وسط صعود 6 قطاعات على رأسها المواد الأساسية \ن وصعد مؤشر السوق العام بنسبة 0.07% رابحاً 3.32 نقطة ليصل إلى مستوى 4720.49 نقطة، وقفز مؤشر السوق الأول بنسبة 0.18% رابحاً 9.19 نقطة ليصل إلى مستوى 5085.04 نقطة، فيما تراجع مؤشر السوق الرئيسى بنسبة 0.21% خاسراً 8.45 نقطة ليصل إلى مستوى 4003.49 نقطة، وهبط مؤشر رئيسى 50 بنسبة 0.24%، خاسراً 9.23 نقطة ليصل إلى مستوى 3895.58 نقطة ، وجرى التداول بمستهل التعاملات على 62.1 مليون سهم بقيمة 15.8 مليون دينار كويتى عبر 4364 صفقة.
 
وارتفعت 6 قطاعات ببورصة الكويت على رأسها قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 1.92%، أعقبه قطاع المواد الأساسية بنسبة 1.19%، تلاه قطاع الاتصالات بنسبة 0.72%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.30%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 0.27%، ثم قطاع الخدمات المالية بنسبة 0.02%، فيما تراجع قطاع العقار بنسبة 0.18%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.15%، ثم قطاع الخدمات المالية بنسبة 0.12%.
 
وجاء سهم "شركة أجوان الخليج العقارية" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة ببورصة الكويت بارتفاع نسبته 9.90%، تليه الشركة العربية العقارية بنسبة 8.70%، ثم شركة السكب الكويتية بنسبة 8.02%، فيما تصدر سهم "شركة أسمنت الكويت" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 5.66% ثم شركة مشاعر القابضة بنسبة 5%، ثم شركة دبى الأولى للتطوير العقارى بنسبة 4.94%.
 

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