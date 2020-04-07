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ريال مدريد يخمد نيران مفاوضات كيليان مبابي

الثلاثاء 07/أبريل/2020 - 10:40 ص
مبابي
مبابي
وكالات

ينوي نادي ريال مدريد عدم الدخول في صراع خلال  الصيف المقبل، لضم كيليان مبابي، نجم باريس سان جيرمان الفرنسي.

 

ذكر موقع "le10sport" الفرنسي، فقد تأكد عدم دخول ريال مدريد في مفاوضات لضم مبابي هذا الصيف، بسبب فيروس كورونا، وما سببه في ضرر اقتصادي بالغ على الأندية.

 

وسينتظر ريال مدريد حتى صيف 2021، مع تبقي موسم واحد فقط على نهاية عقد مبابي مع باريس سان جيرمان، من أجل إقناع النادي الفرنسي ببيع لاعبه، حتى لا يرحل مجانًا.

 

ويدرك باريس سان جيرمان خطط ريال مدريد جيدًا، لذلك يحاول بكل ما أوتي من قوة للتوصل إلى اتفاق مع مبابي، قبل نهاية الموسم الجاري، حتى لا يبدأ الموسم الجديد وينتهي بدون اتفاق، ويكون مضطرًا لبيع اللاعب.

 

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