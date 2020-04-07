برلمانية: تبرع النواب لصندوق تحيا مصر واجب وطني لمساندة الدولة

أشادت مارجريت عازر وكيل لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب بمبادرة الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب وحسه الوطنى لنواب البرلمان بشأن التبرع لصالح صندوق "تحيا مصر" في إطار جهود جميع أجهزة الدولة ومؤسساتها لمواجهة فيروس كورونا وعبور هذه الأزمة والوقوف بجانب الدولة المصرية ومساندة الطبقات الفقيرة والفئات التي تضررت من جراء هذه الأزمة.





وأكدت عازر في بيان لها اليوم الثلاثاء، أن هذا واجب وطنى علينا جميعًا تجاه بلدنا الغالية ومساندتها في هذه الأزمة التى يمر بها العالم أجمع، موضحة أن هذا أقل ما يمكن أن نعبر به في ظل ما تشهده البلاد من جهود حثيثة وصادقة من جميع أجهزة الدولة ومؤسساتها حفاظًا على صحة وسلامة شعب مصر العظيم.





كما أشادت عضو مجلس النواب، بجهود الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى في ضوء ما أقدمت عليه من الإجراءات الوقائية والاحترازية والقرارات الاقتصادية الهامة من أجل حماية المواطنين وتخفيف الأعباء عن كاهلهم خلال هذه الأزمة، خاصة العمالة غير المنتظمة، والعمالة المنتظمة والمتضررة من هذه الأزمة، مشيره بأنها نابعة من قلب أب يشعر بمعاناة أولاده، والتي تضمنت أن يتم تخصيص منحة 500 جنيها شهريًا لمدة ثلاثة أشهر للعمالة غير المنتظمة والمتضررة وكذلك قيام صندوق الطوارئ بوزارة القوى العاملة بصرف مرتبات العمالة المنتظمة والمتضررة من هذه الأزمة.





وكان قد دعا الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، النواب بالتبرع بمكافأة العضوية بقيمة خمسة آلاف جنيه لمدة ثلاث أشهر، يتم خصمها مباشرة من مستحقاتهم المالية، لصندوق تحيا مصر، لصالح أبناء الشعب المصري الذين تأثروا بفيروس كورونا المستجد، مؤكدًا أنه على يقين تام وكامل من حس النواب الوطني العميق، وأن مجلس النواب سيكون في مقدمة أجهزة الدولة حرصًا على صحة وسلامة المواطنين.





وقال في رسالة وجهها لأعضاء البرلمان،: "في ظل ما تشهده البلاد من جهود حثيثة وصادقة من جميع أجهزة الدولة ومؤسساتها لمواجهة فيروس كورونا المستجد الذي تعاني منه معظم دول العالم، وهذا ما نلمسه ونتابعه ونراقبه من خلال الإجراءات الوقائية والاحترازية المتخذة من قبل الدولة لمواجهة هذا الفيروس على جميع المستويات".



