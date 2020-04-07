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بالتعاون مع اتحاد الصناعات.. جامعة حلون تبدأ إنتاج المستلزمات الطبية لمواجهة كورونا

الثلاثاء 07/أبريل/2020 - 10:40 ص
محمد السويدي
محمد السويدي
محمد عصام

أعلن اتحاد الصناعات المصرية، اليوم الثلاثاء، تعاونه مع كلية الاقتصاد المنزلي والفنون التطبيقية بجامعة حلوان؛ لإنتاج المستلزمات الطبية التى يستخدمها الأطباء في الوقاية من الإصابة بفيروس كورونا المستجد وتشمل الكمامات وغطاء الرأس والحذاء وجاون الطبي، سعيا منه لتأمين احتياجات القطاع الطبي من تلك المستلزمات الضرورية.

 

وقال الاتحاد في بيان حصلت "الفجر" على نسخة منه إنه في ضوء مسؤوليته الإجتماعية من خلال تشجيع الشركات الصناعية على التعاون لتقديم المساعدة للمنظومة الطبية في مصر من خلال توفير مستلزمات الحماية الشخصية للأطقم الطبية والأطقم المساعدة من ممرضين وممرضات ومسعفين وأطقم المعامل الطبية، فقد تم بدء إنتاج الكمامات الواقية بطبقات ثلاث و جاون طبي وغطاء رأس و غطاء حذاء طبي داخل الوحدات الإنتاجية لكليتي الإقتصاد المنزلي والفنون التطبيقية بجامعة حلوان.

 

وتابع أن الخامات التى تم إنتاج تلك المستلزمات بهاجاءت من شركة من مجموعة مخلوف الصناعية كمساهمة مجتمعية، مشيرًا إلى أنه تم التعاون مع كلية الطبة بجامعة حلوان لتأكد من مطابقة المنتجات التى تم تصنيعها للموصفات القياسية العالمية.


وأوضح الاتحاد، أن هذا المصنع المصغر بلغ حجم إنتاجه في اليوم الأول 1500 قطعة من كل صنف كإنتاج تجريبين ومن المستهدف أن يرفع من معدلات إنتاجه لتصنيع  25,000 كمامه يوميا اعتبارا من الخميس القادم.

 

ومن جانبه أكد المهندس محمد زكي السويدي  رئيس اتحاد الصناعات المصرية أن هذا التعاون يأتي كخطوة نحو إضافة طاقات إنتاجية لقطاع المستلزمات الطبية بما يؤمن احتياجات الوطن وبشكل عاجل من خلال استغلال الطاقات المتاحة مع بعض التعديلات التقنية العاجلة .


وأضاف أن وزارة التجارة والصناعة وهيئة التنمية الصناعية تقدم كل العون في إصدار التصاريح اللازمة للوحدات الإنتاجية والشركات الراغبة في إضافة هذا النشاط لأنشطتها وبشكل عاجل حتي يمكن إضافة طاقات جديدة تمارس الإنتاج بشكل فوري، مشيدا بالتفاعل القوي من قبل  جامعة حلوان والجامعات المصرية مع الظروف الحالية سواء من خلال الإنتاج لما يحتاجه القطاع الطبي في مصر أو فيما يتم من خلال البحث العلمي ومجهوداته لتقديم الحلول الممكنة أو من خلال المستشفيات الجامعية في مختلف المحافظات.

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