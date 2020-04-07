ارتفاع مؤشر سوق دبي المالي بنسبة 3.4% في مستهل التعاملات





سوق دبى المالى





إستهل سوق دبى المالى، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، علي ارتفاع ، حيث صعد مؤشر السوق بنسبة 3.46% رابحاً 58.65 نقطة ليصل إلى مستوى 1750.31 نقطة، مدفوعة بصعود 7 قطاعات على رأسها البنوك والعقارات ، وبلغت أحجام التداول بمستهل تعاملات اليوم 102.6 مليون سهم محققة ما قيمته 135.7 مليون درهم من خلال تنفيذ 1909 صفقة لعدد 27 سهما، وارتفع 20 سهما، فيما انخفضت 6 أسهم، واستقر سهم واحد.

وارتفعت 7 قطاعات بسوق دبي المالي ، على رأسها قطاع النقل بنسبة 6.73%، أعقبه قطاع البنوك بنسبة 3.62%، تلاه قطاع العقارات بنسبة 3.08%، ثم قطاع السلع بنسبة 2.30%، ثم قطاع الاستثمار بنسبة 2.16%، ثم قطاع الخدمات بنسبة 0.26%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.05%.





وتصدر قائمة الأسهم المرتفعة بسوق دبي المالي اليوم سهم سوق دبى المالى بنسبة 13.51%، ثم سهم شركة أرامكس بنسبة 10.03%، وتصدر قائمة الأسهم المتراجعة سهم شركة دبى الإسلامية للتأمين وإعادة التأمين-أمان بنسبة 4.88%، ثم سهم بنك دبى التجارى بنسبة 4.74%، فيما تصدر سهم بنك دبى الإسلامى قائمة الأكثر تداولا حسب القيمة بحجم 9.4 مليون ورقة بقيمة 29.6 مليون درهم، والذى ارتفع بنسبة 4.27%.