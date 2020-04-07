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"واتساب" يفرض قيودًا جديدة على خاصية "إعادة الإرسال" للحد من المعلومات الخاطئة

الثلاثاء 07/أبريل/2020 - 10:32 ص
WhatsApp
WhatsApp
في ظل انتشار جائحة فيروس كورونا في البلدان في جميع أنحاء العالم، تتزايد المعلومات الخاطئة على الإنترنت، وفي حين أنه من السهل تتبع أصل المنشورات على الشبكات الاجتماعية مثل Facebook و Twitter، إلا أنه من الصعب القيام بنفس الشيء على الأنظمة الأساسية المشفرة من البداية إلى النهاية مثل تطبيق التراسل الفوري واتساب - WhatsApp.

وللحد من انتشار المعلومات المضللة، أعلنت شركة "واتساب" المملوكة لشركة "فيسبوك" اليوم الثلاثاء، عن قيود جديدة على خاصية "إعادة الإرسال" بشكل متكرر.

وقالت شركة "واتساب"، أنه بدءًا من اليوم، لا يمكن إعادة توجيه الرسائل التي تم تحديدها على أنها "مُعاد توجيهها كثيرًا"، والتي يتم إرسالها عبر سلسلة من خمسة أشخاص أو أكثر، إلى شخص واحد فقط. 

لا يمكن لتطبيق "واتساب - WhatsApp" قراءة محتوى رسائلك، ولكن من خلال البيانات الوصفية، يمكنه حساب عدد مرات إعادة توجيه رسالة معينة.

وأوضحت شركة "واتساب - WhatsApp" منشور، إنها شهد ارتفاع عدد المهاجمين في اليومين الماضيين، ويمكن أن يؤدي ذلك إلى انتشار المعلومات الخاطئة، قائلة: شهدنا زيادة ملحوظة في مقدار عمليات إعادة التوجيه التي يمكن أن تساهم في انتشار المعلومات الخاطئة. نعتقد أنه من المهم إبطاء انتشار هذه الرسائل لإبقاء WhatsApp مكانًا للمحادثات الشخصية.

يذكر أنه في عام 2018، بدأ شركة "واتساب - WhatsApp" في تصنيف الرسائل المعاد توجيها، ووضع حد لعدد الأشخاص الذين يمكنك إرسال هذه الرسالة إليهم دفعة واحدة. في الهند ، كان الحد الأقصى خمسة أشخاص في وقت الإطلاق ، والذي تم طرحه في جميع أنحاء العالم في وقت لاحق. وقالت الشركة إن هذا التغيير أدى إلى انخفاض بنسبة 25٪ في ذلك الوقت.

تختبر الخدمة المملوكة لـ Facebook ، التي تضم أكثر من ملياري مستخدم ، بحث الصور العكسي والبحث النصي للحد من الأخبار المزيفة على منصتها.

بالإضافة إلى ذلك ، تعمل الشركة مع منظمة الصحة العالمية (WHO) و 20 حكومة في جميع أنحاء العالم لتوفير معلومات دقيقة حول COVID-19 للناس.

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