ارتفاع عدد وفيات فيروس كورونا في إسرائيل إلى 60 حالة

سجلت وزارة الصحة الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، 3 حالات وفاة جديدة جراء فيروس كورونا ليبلغ إجمالي عدد الوفيات 60، فيما بلغ عدد المصابين 9006 حتى الآن.

وفي وقت سابق، أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، عن إغلاق كامل خلال عطلة عيد الفصح اليهودي المقبلة للسيطرة على تفشي فيروس كورنا "كوفيد-19".

وبحسب تقارير إسرائيلية، طلب الجيش من رئيس الوزراء نقل مسؤولية مواجهة أزمة تفشي فيروس كورونا إلى الجيش، باعتبار الوضع حالة طوارئ.

وكانت السلطات الإسرائيلية، قد أعلنت حالة الإغلاق العام حتى يوم الجمعة المقبل جراء تفشي فيروس كورونا.

كما يذكر أن الصحة العالمية، قد صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالمياً"، في يوم 11 مارس الجاري، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.

ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.