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صحة كفر الشيخ: حماية الفرق الطبية على رأس أولوياتنا

الثلاثاء 07/أبريل/2020 - 10:48 ص
الدكتورة سوسن سلام
الدكتورة سوسن سلام
عمرو الشامي
قالت الدكتورة سوسن سلام، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، إن حماية الفريق الطبي وكافة العاملين بالمستشفيات هي أولوية قصوي لوزارة الصحة بقيادة الدكتورة هالة زايد، فهم يقفون في الصف الأول لمواجهة فيروس "كورونا المستجد".

وأوضحت سلام، في بيان، أن الأطباء هم الجيش الأبيض ونحن منهم ومعهم قلبا وقالبا وندعمهم بكافة الإمكانيات المتاحة، فهم من أنفي فئات المجتمع ويحاربون نيابة عن الجميع هذا الفيروس، ولهم كل الشكر والدعم لما يقدموه من تضحيات.

وأشارت وكيل الصحة، إلي أنه تم تكثيف أعمال التعقيم لجميع المستشفيات، خصوصًا الصدر والحميات، كإجراء احترازي لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد، فضلًا عن التأكيد على توافر كل سبل الوقاية للأطباء والممرضين وجميع العاملين بالمستشفيات؛ لأنهم الخط الأول لمواجهة الفيروس، وأيضًا المرور على المستشفيات أولًا بأول لتفقد أوضاعها على مدار الساعة.

كما أكدت، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، أنه تم تشغيل مستشفي بلطيم المركزي كأول مستشفي عزل بالمحافظة للحالات الإيجابية منذ أيام، فضلا عن إتخاذ أعلي درجات الحيطة والحذر لوقاية العاملين بها والذين تم نقلهم إليها لحمايتهم من إنتقال الفيروس إليهم، حيث تم نقل 21 طبيبا في التخصصات الطبية المطلوبة من مستشفيات الحميات والصدر إلي مستشفي العزل ببلطيم، فضلا عن عدد من طواقم التمريض المؤهلة لذلك.

وأشارت، إلي أن كفر الشيخ تعد من المحافظات الأقل إصابة بالفيروس، نتيجة ماتقوم به المديرية من إجراءات وقائية صارمة، وكذلك حملات توعية المواطنين ضد الفيروس والأمراض المعدية بصفة عامة، ودعوتهم لإلتزام منازلهم خلال تلك الفترة لكي يتم القضاء نهائيا علي الفيروس.

وناشدت جميع المواطنين عدم ترديد الشائعات والتأكد من صحة المعلومات قبل تداولها بالرجوع إلى مصادرها الأصلية، وناشدتهم أيضا بإلتزام المنزل وطلب الخط الساخن 105 في حال الشعور بأي من أعراض فيروس كورونا، وعزل نفسه عن باقي أسرته، أو التوجه لأقرب مستشفي حميات أو صدر لإجراء الفحوصات والتحاليل اللازمة للتأكد من إصابته بالفيروس من عدمه، فضلا عن إتخاذ جميع إجراءات الوقاية من جانب الأطباء وطواقم التمريض وكافة العاملين في المجال الطبي لأنهم خط المواجهة الأول الذي يتعاملون مباشرة مع تلك الحالات لتقديم الخدمة الطبية لها.

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