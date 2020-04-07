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منة فضالي تتألق في أحدث ظهور لها على "إنستجرام"

الثلاثاء 07/أبريل/2020 - 10:49 ص
بوابة الفجر
رشا عادل
شاركت الفنانة منة فضالي، جمهورها بمجموعة صور جديدة لها، على حسابها الشخصي، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وعلقت منة، على الصور قائلة:"لا تكره أي شخص مهما كان خطأ قعلوا بك تعيش في البساطة مهما وصلت إلى أي شئ إيجابيًا مهما كانت الأمور سئية اعط الكثير حتى لو امتلكت قليلًا".

ولاقت الصور تفاعلًا كبيرًا لدى جمهور الفنانة، فنهالت التعليقات عليها، فكتب أحد متابعيها قائلًا:"منورة يا ملكة الشاشة" وأضاف الفنان أحمد جمال "كائن المنوش القمر"، وفي السياق ذاته تابع آخر قائلًا:"شعرك حلو والأخضر يجنن عليكي".

يذكر أن آخر أعمال منة فضالي، مسلسل "بنت القبائل"، وتدور أحداثة حول الصعيد، وشارك في بطولته الفنان محمد رياض وحنان مطاوع.

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