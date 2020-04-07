تسجيل الماجستير والدكتوراه باستخدام تقنية الاجتماعات الافتراضية بجنوب الوادى

قال الدكتور يوسف غرباوي رئيس جامعة جنوب الوادي بقنا، إنه في ظل الظروف التي تمر بها البلاد من خطر انتشار وباء كورونا ولتجنب تعطيل العمل ومصالح المستفيدين ومنع التجمعات والحد من انتشار العدوي تم عقد حلقتين نقاشيتين لتسجيل موضوعي الرسائل العلمية لطالبتين من طلاب الدراسات العليا.





وأشار الى أن الطالبتين من الوادي الجديد والأقصر والمقيدتين لدرجتي الماجستير والدكتوراه بقسم الهستولوجيا بكلية الطب البيطري باستخدام تطبيقات الاجتماعات الافتراضية عن بعد وكذلك عقد مجلس القسم يوم الاثنين 5 ابريل 2020م.



