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تسجيل الماجستير والدكتوراه باستخدام تقنية الاجتماعات الافتراضية بجنوب الوادى

الثلاثاء 07/أبريل/2020 - 10:51 ص
أرشيفية
أرشيفية
بسام عبدالحميد
قال الدكتور يوسف غرباوي رئيس جامعة جنوب الوادي بقنا، إنه في ظل الظروف التي تمر بها البلاد من خطر انتشار وباء كورونا ولتجنب تعطيل العمل ومصالح المستفيدين ومنع التجمعات والحد من انتشار العدوي تم عقد حلقتين نقاشيتين لتسجيل موضوعي الرسائل العلمية لطالبتين من طلاب الدراسات العليا.

وأشار الى أن الطالبتين من الوادي الجديد والأقصر والمقيدتين لدرجتي الماجستير والدكتوراه بقسم الهستولوجيا بكلية الطب البيطري باستخدام تطبيقات الاجتماعات الافتراضية عن بعد وكذلك عقد مجلس القسم يوم الاثنين 5 ابريل 2020م.

جاء ذلك بتوجيهات من الدكتور محمد وائل عبد العظيم عميد الكلية والدكتور ياسر عبد الجليل وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وبحضور الدكتورة سهي عبد اللطيف رئيس مجلس القسم والسادة أعضاء هيئة التدريس بالقسم والهيئة المعاونة والمشرفين، وتحت اشراف الدكتور أحمد عكاوي نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث.

وفي سياق أخر، قال الدكتور يوسف غرباوي، رئيس جامعة جنوب الوادي بقنا، إنه تم عقد اجتماع بمديري العموم بإدارات الجامعة لتناول الاجراءات الاحترازية التي قامت بها الجامعة خلال مواجهة فيرس كورونا من خلال التعقيم والتطهير لكل منشآت الجامعة ورفع المحاضرات على منصة التعليم الإلكتروني بكل كليات الجامعة وما تساهم به المستشفيات الجامعية في الحالات التي تستقبلها المستشفى ودور الجامعة في ايفاد الاطباء لمستشفى العزل الصحي باسنا.

وأكد رئيس الجامعة على أهمية التكاتف في أداء العمل وتطوير الادارات وتعظيم الاستفادة من الامكانيات الموجودة بالإدارات، وحث رئيس الجامعة على التنافس في العمل وتنمية قدرات وتطوير اداء العاملين بالإدارات.

وأوضح رئيس الجامعة أن التقدم الى المسابقات التي تطلبها الجامعة مفتوح ومتاح للجميع ولكن الاختيار حسب الكفاءة والقدرة على الاداء واجادة الحاسب الآلي الذي يعد شرط هام لمواكبة التطوير والاتجاه الى التحول الرقمي.

وطالب رئيس الجامعة من المكتبات اعداد الأقراص المدمجة كل المحاضرات لإتاحتها للطلاب والتواصل مع الطلاب لاستلام هذه المحاضرات، مشددًا خلال اللقاء التدقيق في الاحصاءات والارقام والجداول حتى يتم عرضها بطريقة سليمة بلا تناقض.

بينما قال اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، إنه عقد اجتماعا موسعا لمناقشة الية تنفيذ متطلبات خطة الاغاثة العاجلة والاجراءات الوقائية التي اتخذتاها الحكومة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد من خلال برنامج التنمية المحلية لصعيد مصر.

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