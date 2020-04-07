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مؤشر سوق البحرين المالي يبدأ تعاملات اليوم علي تراجع بنسبة 0.04%

الثلاثاء 07/أبريل/2020 - 10:48 ص
سوق البحرين المالي
سوق البحرين المالي
نيفين سمير

سوق البحرين المالى

إستهل سوق البحرين المالى، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، علي تراجع ، حيث هبط مؤشر السوق الرئيسي  بنسبة 0.04% خاسراً 0.56 نقطة ليصل إلى مستوى 1309.60 نقطة، بضغوط هبوط قطاع الاستثمار.
 
وجرت التداولات في سوق البحرين المالي  بمستهل تعاملات اليوم  بحجم 20 ألف سهم بقيمة 2578 دينار ، وقاد التراجع ببورصة البحرين، قطاع الاستثمار بنسبة انخفاض 1.11% بضغوط هبوط سهم المؤسسة العربية المصرفية.
 
وأعلنت شركة ألمنيوم البحرين-ألبا، عن أسماء أعضاء مجلس الإدارة الستة المعينين من قبل شركة ممتلكات البحرين القابضة، ويشمل الأعضاء الذين تم إعادة تعيينهم فى مجلس إدارة الشركة كلا من الشيخ دعيج بن سلمان بن دعيج آل خليفة رئيسا لمجلس إدارة الشركة، بالإضافة إلى كلا من يوسف عبد الله تقى، سهى سعيد كارزون، بالإضافة إلى تعيين 3 أعضاء جدد وم كل من الشيخ عيسى بن خالد آل خليفة، تيم مورى، رشا محمد سبكار.

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