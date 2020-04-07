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تدريبات عسكرية بالذخيرة لنجم توتنهام في كوريا الجنوبية

الثلاثاء 07/أبريل/2020 - 11:04 ص
سون
سون
وكالات
أكد مسئول في سلاح مشاة البحرية، اليوم الثلاثاء أن مهاجم توتنهام، سون هيونج مين، سيواجه الغاز المسيل للدموع، وسيخوض تدريبات بالذخيرة الحية، وسيشارك في مسيرة طولها 30 كيلومتراً، خلال قضاء الخدمة العسكرية لمدة ثلاثة أسابيع في كوريا الجنوبية.

يجب على كل الرجال الأصحاء قضاء الخدمة العسكرية لحوالي عامين في كوريا الجنوبية، التي تبقى في حالة حرب رسمياً حتى الآن مع جارتها كوريا الشمالية، لكن سون حصل على إعفاء بعد أن قاد كوريا الجنوبية للفوز بذهبية الألعاب الآسيوية 2018.

وقال توتنهام: "سون سيستكمل أداء الخدمة العسكرية خلال فترة توقف الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، بسبب جائحة فيروس كورونا".

وسيخضع المجندون لفحوص طبية، وسيتم التأكد من وجود مسافات بينهم، تجنباً لحدوث عدوى فيروس كورونا، كما سينال سون الدعم من الأطباء العسكريين إذا احتاج لمساعدة في علاج يده اليمنى التي تعرضت للكسر في فبراير (شباط)، وغاب منذ ذلك الوقت عن المباريات.

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