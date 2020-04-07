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استمرار تطهير وتعقيم السجون وأقسام الشرطة (صور)

الثلاثاء 07/أبريل/2020 - 10:58 ص
الحملات
الحملات
هبة عبد الحفيظ
واصلت وزارة الداخلية عمليات التعقيم والتطهير الوقائى لكافة أقسام الشرطة والمراكز والمنشآت الشرطية والسجون على مستوى الجمهورية وفق البرنامج الزمنى المعد والذى يهدف إلى إجراء عملية مسح دورية تشمل كافة مرافق وزارة الداخلية، من خلال أطقم الطب الوقائى بقطاع الخدمات الطبية بالوزارة، وفى إطار خطة متكاملة يتم تنفيذها لتطهير وتعقيم كافة المنشآت الشرطية لحماية المترددين عليها من تداعيات ذلك الفيروس المستجد.

جاء ذلك فى إطار إستراتيجية وزارة الداخلية الساعية إلى تقديم كافة أوجه الرعاية للعاملين بأجهزتها إضافةً إلى المترددين من المواطنين على كافة أقسام الشرطة والمراكز والمنشآت الشرطية وكذا السجون لحماية نزلائها من خلال إستمرار تفعيل إجراءات الطب الوقائى داخل هذه المنشآت بما يضمن أمن وسلامة الجميع. 

وتم تجهيز أطقم الطب الوقائى بأحدث أجهزة التعقيم والتطهير توازيًا مع إتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية والتدابير اللازمة للأطقم المكلفة بعمليات التعقيم والتطهير والتى من شأنها حفظ سلامتهم. 

تشمل أعمال التطهير والتعقيم كافة مرافق السجون على مستوى الجمهورية وكافة الأقسام والمراكز الشرطية إضافةً إلى باقى المنشآت الشرطية المختلفة، لتوفير بيئة صحية ملائمة وبما يضمن توفير مظلة صحية آمنة تجابه تداعيات هذا الفيروس.

جاء ذلك اتساقًا مع جهود أجهزة الدولة الحثيثة الهادفة بكافة محاورها إلى تنفيذ الخطة الشاملة لمجابهة تداعيات إنتشار فيروس "كورونا" المستجد.

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وفي سياق أخر، قام قطاع الخدمات الطبية بالتنسيق مع مسئولى بعض المساجد والكنائس، ومراكز الشباب الواقعة بنطاق مستشفى الشرطة في "العجوزة "، لتوقيع الكشف الطبى على بعض المواطنين، وصرف الأدوية اللازمة لهم بالمجان.

وأوضحت وزارة الداخلية في بيان لها، أنه تم استقبال الحالات التى بلغت (24) حالة بالعيادات الخارجية بمستشفى الشرطة بالعجوزة، من الساعة الثانية مساءً، وحتى الساعة الخامسة مساءً يوم الجمعة الماضى، وتم تقديم الخدمات الطبية اللازمة لهم فى التخصصات الطبية المختلفة.

يأتي ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان، والاهتمام بالمبادرات الإنسانية والمجتمعية التى تقوم بها أجهزة وقطاعات الوزارة، لاسيما المساهمة فى تقديم الرعاية الطبية اللازمة للمواطنين.
استمرار تطهير وتعقيم السجون وأقسام الشرطة (صور)
استمرار تطهير وتعقيم السجون وأقسام الشرطة (صور)
استمرار تطهير وتعقيم السجون وأقسام الشرطة (صور)
استمرار تطهير وتعقيم السجون وأقسام الشرطة (صور)
استمرار تطهير وتعقيم السجون وأقسام الشرطة (صور)
استمرار تطهير وتعقيم السجون وأقسام الشرطة (صور)
استمرار تطهير وتعقيم السجون وأقسام الشرطة (صور)
استمرار تطهير وتعقيم السجون وأقسام الشرطة (صور)
استمرار تطهير وتعقيم السجون وأقسام الشرطة (صور)
استمرار تطهير وتعقيم السجون وأقسام الشرطة (صور)
استمرار تطهير وتعقيم السجون وأقسام الشرطة (صور)
استمرار تطهير وتعقيم السجون وأقسام الشرطة (صور)
استمرار تطهير وتعقيم السجون وأقسام الشرطة (صور)
استمرار تطهير وتعقيم السجون وأقسام الشرطة (صور)
استمرار تطهير وتعقيم السجون وأقسام الشرطة (صور)
استمرار تطهير وتعقيم السجون وأقسام الشرطة (صور)
استمرار تطهير وتعقيم السجون وأقسام الشرطة (صور)
استمرار تطهير وتعقيم السجون وأقسام الشرطة (صور)

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تعقيم السجون تطهير السجون بوابة الفجر الداخلية ألفجر

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