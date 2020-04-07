مؤشر سوق الأسهم السعودية يبدأ تعاملات اليوم علي ارتفاع بنسبة 0.05%





سوق الأسهم السعودية





إستهل سوق الأسهم السعودية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، علي ارتفاع ، حيث ارتفع مؤشر السوق الرئيسي هامشياً بنسبة 0.05% رابحا 3.19 نقطة ليصل إلى مستوى 6864.11 نقطة، كما ارتفع مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 0.3% رابحا 17.64 نقطة ليصل إلى مستوى 5989.71 نقطة ، وبلغ حجم التداول بسوق الأسهم السعودية 92.2 مليون سهم بقيمة 1.7 مليار ريال، وارتفع 87 سهما، فيما تراجع 88 سهما.









وارتفع 12 قطاعا بسوق الأسهم السعودية على رأسها قطاع السلع الرأسمالية بنسبة 1.45%، أعقبه قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 1.33%، تلاه قطاع التأمين بنسبة 1.27%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 1.14%، ثم قطاع تجزئة الأغذية بنسبة 0.96%، ثم قطاع إنتاج الأغذية بنسبة 0.64%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.57%، ثم قطاع إدارة وتطوير العقارات بنسبة 0.50%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.34%، ثم قطاع الرعاية الصحية بنسبة 0.29%، ثم قطاع الأدوية بنسبة 0.19%، ثم قطاع الإعلام والترفيه بنسبة 0.04%، فيما تراجع قطاع التطبيقات وخدمات التقنية بنسبة 0.99%، ثم قطاع الطاقة بنسبة 0.74%، ثم قطاع الصناديق العقارية المتداولة بنسبة 0.70%، ثم قطاع المرافق العامة بنسبة 0.53%.

وجاء سهم "أسواق المزرعة"، على رأس القائمة الخضراء بسوق الأسهم السعودية بنسبة نمو 10%، ثم سهم بترو رابغ بنسبة 7.25%، ثم سهم مجموعة الحكير بنسبة 6.35%، فيما جاء سهم "الإنماء" على رأس القائمة الحمراء بنسبة انخفاض 3.59%، ثم سهم "أسمنت اليمامة" بنسبة 3.45%، ثم سهم "البحرى" بنسبة 1.87%.