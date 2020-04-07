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ناصر ماهر يعلق على عرض سموحة

الثلاثاء 07/أبريل/2020 - 11:20 ص
ناصر ماهر
ناصر ماهر
محمد الصو
رد ناصر ماهر، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، والمعار لصفوف سموحة حتى نهاية الموسم، على رغبة محمد فرج عامر، رئيس النادي السكندري في شراء اللاعب في الموسم المقبل.

وكان فرج عامر، كتب عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر":"نتمنى أن نشترى ناصر ماهر من الأهلى، ناصر ماهر لاعب فذ فنياً وخلقياً".

ورد ناصر ماهر، عبر "ستوري" صفحته على إنستجرام:"كلام حضرتك عني دائماً يزيدني شرف".

وقال حمادة صدقي، المدير الفني لرفيق سموحة انه سيطلب استمرار صلاح محسن وناصر ماهر، لاعبا النادي الأهلي، وأحمد أبو الفتوح، لاعب الزمالك، في صفوف النادي السكندري.

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