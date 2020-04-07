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هنادي مهنا تكشف عن شخصيتها في مسلسل "الفتوة"

الثلاثاء 07/أبريل/2020 - 08:23 م
بوابة الفجر
هبة أحمد
كشفت الفنانة هنادي مهنى عن اسم الشخصية التي ستظهر بها خلال مسلسل "الفتوة"، المقرر عرضه في الماراثون الرمضاني المقبل، وذلك من خلال حسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".


نشرت هنادي صورة جديدة لها من كواليس تصوير مسلسل "الفتوة"، وعلقت على الصورة قائلة :"انتظروا "شكر" ان شاء الله في مسلسل الفتوة رمضان ٢٠٢٠".

مسلسل "الفتوة"،من تأليف هاني سرحان، وإخراج حسين المنباوي، وإنتاج سينرجي،وهو بطولة ياسر جلال،مي عمر، نجلاء بدر، أحمد صلاح حسني،رياض الخولي، أحمد خليل، مجدي فكري،ليلى أحمد زاهر،عادل الفار، مها نصار.

والجدير بالذكر أن هنادي مهنى تخوض السباق الرمضاني المقبل أيضًا من خلال مسلسل "دهب عيرة، والمسلسل من تأليف أمين جمال وأحمد عادل وإخراج سامح عبد العزيز، وإنتاج مشترك بين المتحدة للخدمات الاعلامية والعدل جروب، وهو بطولة يسرا،خالد أنور، عبير صبري، إبراهيم أبو عوف،خالد سرحان، تيام مصطفى قمر.

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